Влада Києва готова боротись за заборону встановлювати агітнамети в суді

Влада Києва готова у суді відстоювати своє рішення про заборону учасникам виборів розміщувати свої агітаційні намети.

Як повідомляється на офіційному веб-порталі столичної влади, про це заявив виконуючий обов’язки заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимир ГОЛОВАЧ.

Зокрема, за його словами, у разі судових позовів від учасників виборчого процесу мерія готова оскаржити їх.

«Існують правила благоустрою, які приймаються відповідно до чинного законодавства. І є правила забудови міста Києва, які теж приймаються відповідно до чинного законодавства. Вони визначають порядок розміщення, встановлення малих архітектурних форм у м. Києві - наметів, кіосків, «розкладок», столів і всього іншого. Там все чітко регламентовано”, - підкреслив В.ГОЛОВАЧ.

За його словами, “цей порядок має дозвільний характер. І незалежно від того, де виставляється намет для торгівлі горілкою, тютюном, ковбасою, пиріжками чи політичною рекламою, роздають безкоштовно цей товар чи продають за гроші, всі малі архітектурні форми повинні бути розміщені в установленому порядку”.

Як зазначив В.ГОЛОВАЧ, малі архітектурні форми можуть бути переносні або стаціонарні, але для всіх діє однакова вимога - отримати дозвіл на встановлення.

“Протестують всі, як хочуть, заяви роблять, але дотримуватись правил благоустрою і правил забудови в м. Києві повинні всі, незалежно від того, хто яким товаром торгує - політичним товаром чи товаром широкого вжитку”, - підкреслив представник мерії.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ категорично заборонив розміщення у столиці агітаційних наметів всіх політичних сил. На його думку, “ці потворні намети створюють безлад на міських вулицях, так само як і сміття, яке залишають після себе звезені з усієї країни мітингувальники”.

З приводу цієї ініціативи висловили протест Партія регіонів та блок "Наша Україна - Народна самооборона".

«Подібну заяву ЧЕРНОВЕЦЬКОГО ми розцінюємо як нехтування демократичних цінностей, більше того – це суперечить чинному законодавству, зокрема виборчому», - заявив керівник столичних “регіоналів”, народний депутат V скликання Василь ГОРБАЛЬ.

“Регіонали” засудили дії Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і висловили вимогу припинити «беззаконня». «Якщо київський мер не змінить свою думку, намети Партії регіонів займуть місце під Київською держадміністрацією» - сказав В.ГОРБАЛЬ.

"Наша Україна – Народна самооборона" зі свого боку попередила мера Києва про кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства.

НУ-НС висловив готовність відстоювати в суді своє право опозиційної політичної сили на ведення передвиборчої агітації в рамках чинного законодавства.