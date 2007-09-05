Українські геї закликали Тимошенко визначитися

Українські геї і лесбівки не голосуватимуть за Юлію ТИМОШЕНКО, якщо вона не озвучить особисто свою толерантну позицію до сексуальних меншин.

Як передає Росбалт, про це заявив голова громадської організації “Гей-форум України” Святослав ШЕРЕМЕТ, коментуючи недавню заяву члена Блоку Юлії Тимошенко Олександра ТУРЧИНОВА про те, що він виступає проти одностатевих шлюбів.

"Гомосексуали - дуже чутливий електорат. Після того, як Тимошенко так толерантно висловилася, багато геїв і лесбівок взяли це на замітку. Тим паче, що за станом на 2004 рік ніхто з провідних українських політиків нічого подібного не говорив. Не секрет, що на виборах-2006 велика кількість виборців - представників гей-лесбійського співтовариства підтримали саме БЮТ", - розповів С. ШЕРЕМЕТ.

За словами С. ШЕРЕМЕТА, весною 2004 року Юлія ТИМОШЕНКО зробила толерантну заяву щодо гомосексуальності. "Мені хотілося б, щоб чоловіки любили жінок, а жінки - чоловіків. Але якщо відбувається по-іншому, то кожен повинен мати право вибору своєї долі", - цитує Гей-форум слова лідерки БЮТ.

"Ми знаємо настрої в гей-лесбійському середовищі. Значна частина співтовариства збирається знову віддати восени цього року свої голоси за Юлю і її блок. Враховуючи те, що наше співтовариство налічує біля 800 тис. - 1 млн. 200 тис. осіб, відсоток "гей-лесбійських" голосів, на які може розраховувати Юля, достатньо великий. І гомофобна заява, зроблена Олександром Валентиновичем, ймовірно, за необачністю, може цей відсоток скоротити", - відзначив він.

Крім цього С. ШЕРЕМЕТ заявив: "Деякі члени Гей-форуму України і багато інших гомосексуалів є членами і активістами партії “Батьківщина”. Для цих людей почути заяву Турчинова було гірко і прикро. Але не Турчиновим єдиним живе і дихає БЮТ. Його особиста позиція залишається його приватною думкою. Позиція самої Юлії Володимирівни представляється нам визначальною. А позиція ця, як відомо, толерантна до геїв і лесбівок".

"Проте, щоб припинити "смуту" в наших рядах, ми просили б Юлію Володимирівну ще раз озвучити - і озвучити особисто! - ставлення її блоку до проблеми прав геїв і лесбівок України. Щоб поставити галочку в певній клітинці виборчого бюлетеня, нам потрібні чіткі орієнтири," - зазначив лідер Гей-форуму України.

Раніше повідомлялося, що члени Гей-форуму України заявляли про те, що в їх рядах є члени Партії регіонів.

Як писав УНІАН,за словами С. ШЕРЕМЕТА, не толерантне, засуджувальне ставлення до ЛҐБТ з українських політиків демонстрували також комуністи, соціалісти та прогресивні соціалісти.