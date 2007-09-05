Дружина загиблого водолаза звинувачує МНС

Дружина загиблого водолаза-рятувальника МНС України Надія ЗАГИНАЙЛО звинувачує керівництво Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у недотриманні техніки безпеки при проведенні навчань і недотриманні соціальних гарантій та соціального забезпечення сім’ї загиблого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

За словами Н.ЗАГИНАЙЛО, її чоловік Андрій Загинайло загинув 6 червня поточного року на комплексних навчаннях з ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на озері Пісочне Старовижівського району Волинської області. Вона наголосила, що відповідні навчання проводилися відповідно до наказу МНС. При цьому, зазначила Н.ЗАГИНАЙЛО, у наказі про відрядження річкового координаційного аварійно-рятувального центру у м. Києві, до складу якого входив її чоловік, чітко була передбачено його участь у показі водолазного спорядження, а не у проведенні водолазних робіт та навчань.

“Зазначеним наказом взагалі не передбачена участь працівників у водолазних роботах, оскільки не визначено керівника водолазних робіт, склад водолазної групи, відповідального за забезпечення водолазних спусків”, - сказала вона. Крім того, за словами Н.ЗАГИНАЙЛО, водолази-рятувальники даного центру не проходили щорічного медичного огляду та не отримали допуску до проведення водолазних робіт, а отже, не мали право здійснювати водолазні роботи.

Дружина загиблого водолаза зазначила, що з пояснень, які вона отримала, водолазний спуск був здійснений на виконання усного наказу керівника навчань.

Н.ЗАГИНАЙЛО також наголосила, що згідно з Законом “Про аварійно-рятувальну службу”, за родинами загиблих рятувальників зберігається право на одержання житла, у тому числі на умовах, передбачених укладеними з рятувальниками контрактами. При цьому, за її словами, питання щодо забезпечення житлом має вирішуватися протягом 6 місяців з дня загибелі рятувальника. Н.ЗАГИНАЙЛО зазначила, що її родина перебуває на квартирному обліку з 1988 року. Вона повідомила, що звернулася з листом до МНС з проханням вирішити житлову проблему, однак у міністерстві їй пояснили, що не можуть забезпечити житлом, а можуть звернутися з клопотанням до відповідної райдержадміністрації Києва. Н.ЗАГИНАЙЛО також зазначила, що Голосіївська РДА у м. Києві відмовила у задоволенні клопотання МНС.

Крім того, за її словами, відповідно до Закону України “По аварійно-рятувальну службу”, рятувальники мають право на особисте страхування, яке здійснюється на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою, яку займає рятувальник, але не менше однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Н.ЗАГИНАЙЛО зазначила, що цих коштів вона не отримувала, як і не отримала від МНС грошової допомоги на поховання свого чоловіка у розмірі чотирьох посадових окладів.

У свою чергу адвокат дружини загиблого водолаза Оксана ПОДЛЯЩУК не виключила, що її підзахисна звертатиметься до суду для вирішення вищевказаних питань. За її словами, це пов’язано з тим, що органи влади не реагують на звернення Н.ЗАГИНАЙЛО. О.ПОДЛЯЩУК наголосила, що листи щодо даної ситуації були направлені міністру з надзвичайних ситуацій Нестору ШУФРИЧУ, Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Ніні КАРПАЧОВІЙ, прем’єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ, Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, однак проблема по суті досі не вирішена.