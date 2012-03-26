ЗМІ: В юного героя забороненого фільму про «копанки» проблеми з міліцією

Після зйомок документального фільму «Шахта №8», який розповідає про експлуатацію дитячої праці на нелегальних шахтах Донецької області, у неповнолітнього героя почалися проблеми з міліцією.

Про це розповів сам хлопець, повідомляють Коментарі.

Нагадаємо, фільм естонського режисера Мар`яни Каат «Шахта № 8», який розповідає про Юрка Сіканова, онука колись впливового керівника радянського заводу, який заробляє в «копанках» - нелегальних шахтах, щоб прогодувати двох своїх сестер, вітчима й маму, яка вживає алкоголь.

«Після того, як зняли фільм, я з міськвідділу практично не вилазив», - згадує хлопець.

За словами підлітка, також проблеми почалися й у людей, які приймали його на роботу.

«Людей багато постраждало, виходить через мене. Розумієте, що це таке – неповнолітній працює на шахті. Тому вони й постраждали. Але я їм зла не бажав, просто збіг обставин», - говорить Ю.Сіканов.

Як повідомляв УНІАН, фільм «Шахта №8» був заборонений до показу на Фестивалі документального кіно в Києві.