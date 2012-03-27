За листівки з критикою Януковича у Донецьку затримали молодь (фото)

У Донецьку трьох учасників всеукраїнської акції "Міліція – досить клеїти молодь!" затримали правоохоронці.

Як інформує "Українська правда", про це повідомив один із затриманих Дмитро Дядик.

За його словами, до учасників акції підійшли співробітники правоохоронних органів, які попросили їх пройти у відділок для з`ясування обставин.

"Нас вже доставили у Ворошилівський райвідділ міліції до з`ясування обставин. Нам інкримінують порушення порядку проведення мирних зібрань", - сказав він.

Водночас, Дядик заявляє, що заявку на проведення акції організатори подали за дві години до її початку.

"Ми мали розклеїли ті ж самі листівки, за поширення яких переслідують херсонських студентів", - сказав активіст.

Водночас, за словами чергового райвідділку, активісти не є затриманими, а добровільно прибули до райвідділка для встановлення особи та дачі пояснень.

Вони не мають статусу затриманих та впродовж трьох годин мають бути звільнені.

Всеукраїнську акцію «Міліція – досить клеїти молодь!» ініціювала і провела МАМА – система колективної безпеки молоді від політичних переслідувань, створена за ініціативою молодіжних громадських організацій та рухів.

Крім Донецька, акція відбулася у Вінниці, Дніпропетровську, Житомирі, Києві, Луганську, Львові, Миколаєві, Котовську, Полтаві, Рівному, Сумах, Тернополі, Харкові, Чернівцях, Мукачевому, Ужгороді, Севастополі та Хмельницькому.

Як відомо, в березні за розклеювання "антипрезидентських" листівок в Херсоні наряд міліції затримав двох студентів четвертого і п`ятого курсу місцевого вузу.

Дніпровський райвідділ міліції Херсона порушив проти студентів кримінальну справу за частиною 2 статті 296 КК України (групове хуліганство). Також з них було взято як запобіжний захід підписку про невиїзд. Крім того, пізніше в гуртожиток, де проживають студенти, прибули співробітники Служби безпеки України. Сусіди затриманих повідомили, що шукали копіювальну техніку.

Згодом кримінальну справу проти студентів було закрито у зв’язку з відсутністю у їх діянні ознак складу злочину.

Зараз вирішується питання про притягнення цих студентів до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 1731 «Поширювання неправдивих чуток». За даною статтею передбачено наступне покарання: накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.

Довідка УНІАН: МАМА - це система колективної безпеки молоді від політичних переслідувань, створена за ініціативою молодіжних громадських організацій та рухів: ВМГО «Українська асоціація студентського самоврядування»; ВМГО «Дебатна Академія»; МПО ХОГО «Молодіжна правозахисна група – Харків»; Громадянський рух «Відсіч»; ВМГО «Фундація Регіональних Ініціатив»; ВМГО «Молодіжний Націоналістичний Конгрес»; ГО «Центр Громадянських Свобод».

МАМА захищає членів молодіжних громадських організацій, активістів молодіжних неформальних об’єднань, студентів від політичних переслідувань у правовий (притягнення до різного виду відповідальності) та неправовий (залякування, тиск, профілактичні бесіди) способи з боку представників державної влади, органів місцевого самоврядування, адміністрацій навчальних заходів, тощо, якщо ці переслідування викликані діями переслідуваної особи із захисту прав, свобод і законних інтересів.