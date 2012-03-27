Захаров каже, що Україна може нарватися на жорсткі санкції ЄС
Коментар до справи Тимошенко
Правозахисник Євген Захаров не виключає, що проти держави Україна можуть бути застосовані суворі санкції через невиконання регламентного рішення Європейського суду з прав людини щодо забезпечення лікування екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко поза межами Качанівської виправної колонії, у належній медичній установі.
Про це Є.Захаров заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
"Санкції можуть бути дуже суворими, і першими санкціями, які можуть застосувати, наприклад, позбавити права голосу нашу парламентську делегацію в ПАРЄ, тобто вона буде присутньою без права голосування Це дуже сувора санкція, і це може бути цілком", - сказав Є.Захаров.
За його словами, невиконання регламентного рішення Євросуду від 16 березня 2012 року є першим прецедентом у відносинах держави Україна з міжнародною юридичною установою. "Досі Україна не відзначалася тим, що не виконувала рішення за правилом 39. Вони завжди виконувалися. У нас була купа таких випадків", - додав він.
Правозахисник нагадав, що згідно з рішенням, ухваленим Європейським судом відповідно до правила 39 свого Регламенту, Ю.Тимошенко треба перевести для лікування в цивільну спеціалізовану установу і забезпечити інтенсивний курс лікування.
Крім того, Є.Захаров наголосив на чисельних порушеннях низки положень Європейської конвенції з прав людини, допущених владою у справі Ю.Тимошенко, у тому числі під час обмеження екс-прем`єра та її захисників у часі ознайомлення з матеріалами справи щодо корпорації "Єдині енергетичні системи України". "Це порушення статті 6 Європейської конвенції, одного з аспектів на справедливий суд. Цього не має бути. Право на ознайомлення з матеріалами справи – це таке ж суттєве право, як право на захист і інші аспекти права на справедливий суд", - уточнив він.
Правозахисник вважає, що можлива завтрашня передача справи до суду також призведе до порушення прав нових адвокатів, допущених до захисту інтересів Ю.Тимошенко у справі щодо ЄЕСУ. "Передача цієї справи до суду – це, знову-таки, буде порушенням статті 6 Європейської конвенції. На превеликий жаль, у судових справах Тимошенко постійно щось не так. І все іде проти закону і проти усталеної практики", - резюмував Є.Захаров.