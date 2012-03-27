Експерт: Україну захлеснула хвиля насильства над жінками

Україну захлеснула хвиля насильства над жінками.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила голова підкомітету з міжнародно-правових питань з гендерної політики Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Олена Бондаренко.

Вона повідомила, що, за офіційними даними, в Україні щороку внаслідок побутового насильства гине понад тисяча жінок «Оксана Макар, Олександра Попова, Оксана Сорокопудова, згвалтування п’ятьма покидьками у Сумській області… Мало не щодня останнім часом надходить така інформація. Побутове насильство сьогодні стає страшною нормою життя», - зазначила О.Бондаренко.

За її словами, переважна кількість жінок, які сьогодні відбувають терміни покарання за вбивство свого чоловіка, сексуального партнера чи родича, це ті жінки, які потерпали через систематичне і тривале насильство.

На думку голови Правління Інформаційно-консультативного жіночого центру Олени Суслової, сьогодні в Україні спостерігається явище феміциду – системної практики винищення жінок. «20 років я займаюсь цією темою, ще два роки тому я не могла собі уявити, що ми з вами будемо говорити про феміцид в Україні. І що ми будемо мати стільки фактів про це. Згвалтування і не просто згвалтування. Це згвалтування з рівнем високого цинізму. Є й економічне насильство – яке теж є частиною феміциду», - зазначила О.Суслова.

Експерт переконана, що в Україні дівчаток виховують у боязні та покорі до чоловіків, тому «не можна чекати від них, що вони скажуть «ні», коли вони захочуть сказати «ні».

О.Бондаренко закликала українську владу звернути увагу на дану проблему. «Держава просто зобов’язана захистити жінку, її права. Натомість держава показує сьогодні страшний приклад безправ’я, байдужості. І те, що відбувається сьогодні – тортури проти екс-прем’єр-міністра на очах у світу та України, це той самий страшний приклад, що з жінками так можна чинити і за це нічого не буде», - сказала О.Бондаренко.