Прес-конференція «Інституту Масової Інформації» на тему: “Справа Гонгадзе: 7 років потому”

12 вересня об 11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція Громадської Організації «Інститут Масової Інформації» на тему: “Справа Гонгадзе: 7 років потому”. Учасники: Вікторія Сюмар (ІМІ); Саймон Пірані (Міжнародна федерація журналістів); Мирослава Гонгадзе (Фонд Гонгадзе); Валентина Теличенко, адвокат (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 461-90-23; 285-77-62. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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