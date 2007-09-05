ОУН-УПА позитивно оцінює встановлення спільних меморіалів радянським солдатам і воякам УПА

Всеукраїнське братство ОУН-УПА позитивно оцінює створення спільних меморіалів радянським солдатам і воякам УПА, але вважає, що до примирення ще далеко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції в Івано-Франківську заступник голови Всеукраїнського братства ОУН-АПА Фотій ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ми не маємо нічого проти щодо створення таких меморіалів, - наголосив він. – Радянські рядові солдати воювали за Отєчество”

Однак, підкреслив Ф.ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, «примирення не буде доти, доки держава не визнає УПА учасником визвольної війни. Крапка».

За словами Ф.ВОЛОДИМИРСЬКОГО, “ми не маємо претензій до фронтовиків. Ми ніколи не примиримося із ветеранами НКВД, партійцями, слідчими, начальниками тюрем тих часів, тими, хто катував як вояків УПА, так і мирних жителів».

Як повідомлялося УНІАН, у неділю, 2 вересня, на Івано-Франківщині в селі Крихівці відкрили перший в Україні спільний меморіал радянських солдатів та вояків ОУН-УПА. Після цього такі ж меморіали відкрили в Рожнятівському та Городенківському районах Прикарпаття.