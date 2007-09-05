В Одесі затримано підозрюваного у нападі на учасників акції протесту

В Одесі затримано місцевого жителя, підозрюваного у нападі 2 вересня на учасників акції протесту проти встановлення пам’ятника Катерині II.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, затриманий разом з двома жителями Одеси та ще декількома невідомими заподіяли тілесні ушкодження п’ятьом учасникам акції.

Вживаються заходи щодо розшуку і затримання інших співучасників злочину.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня в Одесі близько 40 осіб під прапорами російського триколору громадської організації «Єдина вітчизна», очолюваної Валерієм КАУРОВИМ, здійснили у присутності міліції напад на учасників пікетування Одеської облдержадміністрації - членів товариства «Просвіта» та облорганізації всеукраїнського об`єднання „Свобода”. Близько половини з 50 учасників пікетування проти встановлення пам’ятника Катерині II, зокрема жінки, дістали забої і травми різного ступеня. Четверо з постраждалих госпіталізовані.