НСЖУ занепокоєна ситуацією в інформаційному просторі

Національна спілка журналістів України висловлює занепокоєність ситуацією, яка склалася в інформаційному просторі України.

Про це йдеться тексті в меморандуму «Про становище у національному інформаційному просторі», який Національна спілка журналістів України направила Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ та Секретарю Ради національної безпеки і оборони Івану ПЛЮЩУ.

“Громадськість і журналістська спільнота сприймають заяви про те, що після Майдану у нас утвердилася свобода слова, як заяложене пропагандистське кліше. Факти свідчать протилежне”, - говориться у тексті меморандуму.

Зокрема, на думку НСЖУ, зростає адміністративний тиск на засоби масової інформації та журналістів. “Некомпетентність, зарозумілість у стосунках з засобами масової інформації характерна для багатьох засновників – державних адміністрацій і рад. У той же час вони не виконують своїх засновницьких зобов’язань, не розраховуються вчасно з редакціями за опубліковані регуляторні акти та інші матеріали про діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування, здійснюючи, таким чином, прихований економічний тиск на видання”, - говориться в меморандумі.

Зокрема, колектив редакції газети «Апостолівські новини» на Дніпропетровщині обурило втручання голови районної ради Н.ОКСАМИТНОЇ у редакційну політику, цензурування матеріалів перед поданням газетних шпальт до друкарні. Після звернення НСЖУ до Генерального прокурора проти Н. ОКСАМИТНОЇ було порушено кримінальну справу за перешкоджання журналістській діяльності.

За інформацією НСЖУ, напружені стосунки склалися у колективу редакції «Рідне Прибужжя» з засновником – Миколаївською обласною радою. “Миколаївські чиновники теж вимагають, аби їм надавали шпальти на попереднє узгодження, визначають, фотографії і матеріали яких депутатів можна друкувати у газеті, а яких – ні; редакції доводилося навіть писати пояснення, чому у текстах прізвища друкуються у такому чи іншому відмінку”, - йдеться в тексті меморандуму.

НСЖУ вимагає, щоб місцеві ради та адміністрації у першому півріччі 2008 року не здійснювали тиску і погасили всі заборгованості, а Генеральна прокуратура України здійснила перевірку, як засновники виконують свої фінансові зобов’язання перед редакціями.

Крім того, іншою суттєвою проблемою є те, що після виборів 2006-го року “Україною прокотилася друга післямайданова хвиля зміни керівників місцевих засобів масової інформації”, заявляють в НСЖУ.

“Редакторські посади стали розмінною монетою при розподілі керівних місць поміж політичними силами, що вибороли депутатські місця у радах. Зняли головного редактора дніпропетровської обласної газети «Зоря» Вадима КЛИМЕНТІЄВА, багатьох редакторів міських і районних газет. При цьому їхніми наступниками нерідко призначали людей, які далекі від журналістики, зате – “свої”, - говориться в меморандумі.

В НСЖУ також звертають увагу на небезпеку захоплення приміщень комунальних ЗМІ органами місцевої влади. “У часи існування СРСР прибуток від діяльності місцевих газет (коли обласні видання виходили у світ п’ять разів на тиждень, міськрайонні чотири рази, а районні – тричі, а тиражі становили, як правило, обласних – понад сто тисяч, міськрайонних і районних по 15-20, а то й більше тисяч примірників), обласні управління у справах видавництв акумулювали і споруджували почергово приміщення районних редакцій і друкарень. Після проголошення незалежності України розпорядженням голови Верховної Ради ці приміщення до законодавчого вирішення питання були передані тодішньому Держкомвидаву (тепер – Держкомтелерадіо), тобто залишилися у державній власності. І хоча, як підтвердив Вищий господарський суд, розглядаючи позови двох редакцій районних газет Харківської області, вони з неї нікуди не передавалися, ці приміщення на місцях якимось дивом перейшли до комунальної власності. Приміщення друкарень вже давно приватизовані і або перепрофільовані, або знаходяться у жалюгідному стані”, - говориться в меморандумі.

Крім того, НСЖУ звертає увагу на занедбаний стан поліграфічної бази для друкування регіональних газет, проблеми з передплатою і доставкою періодичних видань, розвиток радіомережі та створення в Україні суспільного мовлення.

НСЖУ наголошує на необхідності подолання проблеми професійної розмитості журналістського середовища. “Представниками нашої професії вважають себе і працівники піар-агентств, прес-секретарі, помічники народних депутатів. Забувається істина, що журналістом не може бути людина, яка обслуговує владу чи людей при владі (саме на такі «хлібні» місця прагнуть потрапити випускники журналістських спеціальностей вищих навчальних закладів)”, - говориться в меморандумі.

“Українська журналістика сьогодні опинилася на зламі двох площин: в одній діють засоби масової інформації, які й досі не можуть виборсатися із радянської, компартійної оболонки, коли газети читали і довіряли їм (наскільки повно – вже інша справа) саме тому, що вони були близькі до влади, висвітлювали події саме з позицій влади. У другій площині існують ЗМІ, які намагаються дати своїй аудиторії об’єктивний, неупереджений погляд на те, що відбувається у країні і поза її межами. Цей сегмент інформаційного простору нашої країни ще досить слабкий, але українська журналістика поступово (на жаль, не так швидко, а головне – якісно) трансформується у бік незалежної”, - констатує НСЖУ.