Фестиваль Docudays UA назвав переможців

9 Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA визначився з переможцями, повідомляє сайт форуму. Церемонія нагородження відбулася 28 березня у київському Будинку кіно.

Лаври розподілено у трьох номінаціях конкурсної програми фестивалю: Docu/Життя, Docu/Право, Docu/Коротко.

Головний приз конкурсу Docu/Життя отримав фільм «Аргентинський урок» режисера Войцеха Староня (Польща). Стрічка продовжує історію відзнятого у 1990-му році фільму пана Староня «Сибірський урок», де йдеться про молоду вчительку, яка поїхала на Байкал викладати польську мову нащадкам польських засланців. Цього ж разу, за синопсисом «Аргентинський уроку», режисер та ця ж героїня, ве з двома дітьми, вирушають до Аргентини. Подорож дарує їхньому синові зустріч з незнайомою мовою, нові ігри і труднощі, про які він досі не знав.

Спеціальна відзнака «За оптимізм» - фільм «Золота осінь» режисера Яна Тенхавена (Німеччина).

Спеціальна відзнака «За надзвичайні характери» – фільм «Про гангстерів» режисера Тебого Едкінса (Німеччина).

Переможців Docu/Життя визначало журі у складі письменника Івана Малковича (Україна), кінодокументаліста Марини Разбєжкіної (Росія) та програмера МКФ документального кіно в Марселі Ніколя Феодороффа (Франція).

У конкурсі Docu/Право перемогу здобув фільм «Тілом та душею» режисера Матьє Брона. Картина виявляє ставлення до самих себе трьох молодих мозамбіканців з фізичними вадами, які мешкають у периферійних кварталах столиці Мозамбіку Мапуто. Хтось із них організовує показ мод серед жінок-інвалідів, аби надихнути їх до самоповаги, хтось осягає архітектуру, а комусьдоводиться лагодити взуття.

Спеціальна відзнака «За високу художність, тонкий гумор та зворушливість історії стосунків між героями - представниками різних поколінь» - фільм «Життя у фотокадрах» режисерки Тамар Таль (Ізраїль).

Спеціальна відзнака «За художню силу та громадянську відвагу у дослідженні протестного руху у сучасній Росії» - фільм «Завтра» режисера Андрєя Ґрязєва (Росія).

Журі Docu/Право - правозахисник Лідія Тополевська (Україна), фотограф Богдан Голомічек (Чехія), шеф-редактор сайту «Телекритика» Наталія Лигачова (Україна).

Переможцем Docu/Коротко стала стрічка «Коли ми станемо щасливими» польського режисера Павела Височанські. Фільм присвячено стосункам підлітка із бідного містечка на півдні Польщі і його бабусі.

Спеціальну відзнаку «За сміливість й неочікуваність розповіді про те, як світова історія відображається у долі звичайної людини» отримав фільм «Хроніка Олдріха С.» режисера Рудольфа Шміда (Чехія).

Спеціальна відзнака «За людяність і безстрашність підходу режисера до теми прощання людини з життям» - фільм «Останній акорд» («Outro») режисерки Юлії Панасенко (Росія).

Переможців у номінації Docu/Коротко визначало журі у складі директора Краківського кінофестивалю Кшиштофа Гієрата (Польща), продюсерки Ілони Бічевської (Латвія) та режисера і cценариста Валерія Балаяна (Україна).

Головний приз від Студентського журі отримав фільм «Льоша» режисерки Єлєни Дємідової (Росія).

Спеціальна відзнака «За боротьбу із самотністю» – фільм «Рамін» режисера Аудріус Стоніс.

Спеціальна відзнака «За рецепт для молодих кінематографістів» – фільм «Як у тебе справи, Рудольфе Мінг?» режисера Робертса Рубінса (Латвія).

До складу студентського журі увійшли режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук (Україна), студентка Київського національного лінгвістичного університету Маріанна Бостан (Україна), Станіслав Білий, студент Київського державного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (Україна).

Спеціальний приз від Національної спілки кінематографістів України отримав фільм

«Як у тебе справи, Рудольфе Мінг?» режисера Робертса Рубінса (Латвія).

Премію імені Андрія Матросова від команди Docudays UA, яка традиційно відзначила фільм, у якому побачила найбільше любові, отримав фільм «Останній акорд» («Outro»).

Нагадаємо, стрічку «Шахта №8» естонського режисера Маріанни Каат було знято з конкурсної програми фестивалю через заборону на участь у фестивалі студії «Інтерфільм», яка виступила копродюсером фільму.

Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA проходив у Києві з 23 до 29 березня 2012 року. Провідною темою форуму була «Чи має шанс авторитаризм в Україні?».

«Телекритика»