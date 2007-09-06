Дідівщини в армії немає?

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що за останні 3 роки від дідівщини в армії загинув тільки один солдат.

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

“За три роки один солдат загинув від дідівщини, і ті садисти-сержанти вже отримали 5 і 8 років”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він наголосив, що в Міноборони жоден факт порушень не приховується, а командири налаштовані на викорінення дідівщини взагалі.

А.ГРИЦЕНКО також повідомив, що в 2004 році загинуло 117 військовослужбовців, у 2005 році –101, у 2006 - 84, за 8 місяців 2007 – 57 військовослужбовців. За його словами, з 57 військовослужбовців тільки 12 загинуло на службі, а 45 – в позаслужбовий час – потрапили в ДТП, втопилися на пляжі, або загинули внаслідок інших трагічних випадків.

При цьому А.ГРИЦЕНКО наголосив, що армія більш безпечне середовище, ніж суспільство, адже, за статистикою, в армії на тисячу осіб реєструється вдвічі менше травм, ніж у цивільному житі.

Також міністр запевнив, що в армії, завдяки організації і контролю командирів, люди менше хворіють, ніж у цивільному житті, та значно менше дорожньо-транспортних пригод.

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що згідно з даними правоохоронних органів кількість бійок по всім ЗСУ сьогодні менше, ніж у радянські часи в одному розгорнутому механізованому полку.

Міністр закликав усіх політиків ставитись відповідально до проблем армії, оскільки військовослужбовці негативно сприймають “пусті” обіцянки, які не реально виконати.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила під час прямого ефіру Житомирського обласного телебачення, що щороку в Україні від поганого годування, неякісного проживання та нестатутних відносин в армії гинуть до 80 солдатів.

За її словами, БЮТ та міністр оборони мають різні думки відносно того, коли повинна почати працювати в Україні професійна армія та коли мусить пройти глибока військові реформа.

Вона також повідомила, що для вивчення цього питання БЮТ зібрав найкращих фахівців країни, які добре знають, як живе армія.

"Коли ми вивчили ситуацію, то зрозуміли, що 60-70 тисяч призовників, яких щорічно забирають в армію, там практично нічому не вчать. Вони не отримують повноцінно військову професію. Тому краще ці гроші, які витрачаються на колосальні призови, витратити на те, щоб заплатити нормальну зарплату на рівні 600-700 доларів тим, хто прийде працювати в армію", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що, за підрахунками БЮТ, ситуація дозволяє з 1 січня 2008 року відміняти строкову службу та з 2009 року вводити професійну службу в армії.

"А те, що міністр оборони України виступає проти цього, то це через те, що він, на жаль, недавно працює в армії, і йому просто треба краще розібратися в тому, що там робиться", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також пообіцяла збудувати професійну армію в Україні.