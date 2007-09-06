У парламенті знову буде гендерний дисбаланс

Жодна з політичних сил, що можуть бути представлені у парламенті, не дотримується принципів гендерно паритетного формування списків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова коаліції молодіжних громадських організацій “Молода Черкащина” Вікторія ФЕОФІЛОВА на основі даних аналізу складу виборчих списків політичний партій та блоків, зареєстрованих в ЦВК, на представленість в них жінок та чоловіків.

“На жаль, аналіз виборчих списків політичних партій та блоків, які зареєстровані ЦВК і можуть приймати участь в позачергових парламентських виборах 2007 року, показує, що шанси жінок потрапити до владних лав суттєво не змінилися – вони як і раніше, невеликі”, - заявляють у “Молодій Черкащині”.

Так, найменша кількість жінок зафіксована у БЮТ (10% від загальної кількості кандидатів), Партії регіонів (10,5%) та Блоку Литвина (11,6%), найбільша – у ПСПУ (38%), Блока „Християнській блок” (35,4%) та Виборчому блоку політичних партій КУЧМА (31%).

Експерти громадської організації відзначають кілька тенденцій, які не сприяють становленню гендерної рівності в українському парламенті:

1. Якщо жінку і включають до виборчого списку, то потрапляє вона, як правило, в «непрохідну» його частину, особливо коли політична сила за результатами соціологічних опитувань може увійти до зали Верховної Ради. Негативні лідери тут такі ж: Партія регіонів – всього 7% жінок в 1-ій половині списку, БЮТ – 7,6%, СПУ – 10%. Щодо першої п’ятірки, то сюди жінці можна потрапити стовідсотково тільки тоді, коли вона очолює партію чи блок. В цьому ще ніхто не перевершив БЮТ: протягом 2006 та 2007 року в 1-ій двадцятці поряд з Юлією Володимирівною жодної жінки не має. Цікавою також є ситуація із Селянським блоком «Аграрна Україна» - жінки там складають тільки 12,5% від загальної кількості депутатів, в 1-ій половині списку знаходиться тільки 7,4% жінок, і це при тому, що на селі на 1000 чоловіків приходиться 1151 жінка, а майже 79% економічно мобільних жінок в Україні працюють в сільському господарстві/ Найбільше жінок в перших половинах списків партій (блоків), які за результатами соціологічних досліджень, чи не мають шансів подолати 3%-ий бар’єр, чи балансують на межі – у ПСПУ – 40%, КПУ (оновленої) – 33,3% та Блоку „Всеукраїнська громада” - 26,9%.

2. Усі політичні партії та блоки, які брали участь в парламентських виборах 2006 року і пройшли в парламент, у цьому році зменшили кількість жінок в виборчих списках: КПУ – з 18,8% до 17%, БЮТ – з 15,7% до 10%, Партія регіонів – з 10,6% до 10,5%, СПУ – з 14,1% до 13,5%. Виключенням є тільки НУ-НС та ПСПУ, які підвищили кількість жінок в виборчих списках порівняно з 2006 роком. В той же час, політична сила Наталії Вітренко, яка брала участь в виборчих перегонах-2006 стала своєрідним рекордсменом, підвищивши кількість представниць жіночої статі з 9,7% до 38%.

“Якщо в 2006 році депутатами стали 38 жінок, то при загальному зменшенню жіночої присутності в виборчих списках і деякому збільшенню кількості жінок в перших „сотнях” списків в 2007 році цей показник може бути чи на рівні минулого року, чи тільки на декілька відсотків вищим. Однак суттєво ситуацію з жіночим представництвом це не покращить”, - відзначають в “Молодій Черкащині”.

В 2006 році кількість жінок у Верховній Раді України становила 8,5% від загальної кількості народних депутатів. З таким показником Україна обігнала Туреччину, однак залишилася в групі гендерних аутсайдерів Європи.

В 2003 р. Україна як країна-учасниця ООН, зобов’язалась до 2015 р. виконати проголошені Декларацією Тисячоліття ООН «Цілі тисячоліття», 6-ий пункт яких присвячений рівності прав жінок та чоловіків. Зокрема, цей документ утримує конкретні показники пропорційної участі жінок в роботі виборних і представницьких органів: в 2007 року в Верховної раді має бути не менш ніж 13% жінок, в 2011 – 20%, а в 2015 – вже 30%.