Уряд пропонує ввести кримінальну відповідальність за невиконання судових рішень

Міністерство юстиції пропонує ввести в Україні кримінальну відповідальність для фізичних осіб за умисне невиконання рішень судів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінюсту, відповідний проект закону, розроблений Міністерством юстиції, був схвалений сьогодні під час засідання уряду.

За словами міністра юстиції О.ЛАВРИНОВИЧА, законодавча ініціатива уряду ґрунтується на необхідності кардинально змінити ставлення суспільства до проблеми невиконання судових рішень, оскільки щороку в Україні не виконується тисячі рішень судів. При цьому, зазначив міністр, чинна редакція Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню лише для службових осіб. Разом із тим, наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ, якщо боржником є фізична особа, ухилятися від обов’язку виконати рішення, як це гарантовано статтею 124 Конституції України, вона може практично безкарно.

Крім того, повідомив міністр, цим же законопроектом уряд пропонує вдосконалити процедуру примусового виконання рішень судів.

Так, з метою повноцінного забезпечення інтересів позивача передбачається ще на стадії судового розгляду встановлювати в судовому порядку інформацію щодо майна, належного боржнику. При цьому, для оцінки майна боржника передбачається залучати, окрім суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, також і судового експерта.

За словами міністра, законопроект також передбачає низку інших змін до чинного законодавства, що покликані удосконалити процедуру примусового виконання судових рішень. Зокрема, зважаючи на те, законодавством передбачено можливість виконання судових рішень іншими, окрім державної виконавчої служби, органами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами, законопроектом пропонується покласти на митні органи обов’язок виконання рішень судів про конфіскацію майна, вилученого цими органами.

Ухвалення цього закону, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, сприятиме захисту прав й інтересів громадян та юридичних осіб у процесі примусового виконання рішень судів.

Крім того, додав міністр, законопроектом пропонується посилити соціальний статус державних виконавців та інших працівників органів державної виконавчої служби, що сприятиме підвищенню престижності цієї служби та залученню до її лав високопрофесійних спеціалістів.