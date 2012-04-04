КВУ назвав загрози виборчому процесу

Голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко назвав небезпеки, які загрожують виборчому процесу на виборах до Верховної Ради.

Голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко назвав небезпеки, які загрожують виборчому процесу на виборах до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на прес-конференції в Києві він зазначив, що на сьогодні «округи нарізаються за зачиненими дверима і це, безперечно, викликає велике занепокоєння як у майбутніх учасників виборчого процесу, так і в експертів».

Він нагадав, що відповідно до законодавства, до 10 квітня Центральна виборча комісія має визначити кількість округів в кожній області, а до 30 квітня - визначити безпосередньо межі цих округів. О.Черненко зазначив, що «є неофіційна інформація», що округи будуть «нарізатися» під конкретних кандидатів.

О.Черненко наголосив, що є загроза того, що в західних та центральних регіонах України може бути зменшено від 5 до 7 округів, в той же час буде збільшено кількість округів у східних та південних областях.

Голова правління КВУ зазначив, що ще однією «небезпекою і міною під ці вибори є подання в КСУ щодо подвійного балотування кандидатів (йдеться про можливість кандидата одночасно балотуватися і по партійному списку, і в мажоритарному окрузі – УНІАН)».

Він підкреслив, що якщо рішення КСУ щодо подвійного балотування буде «в розпал кампанії, то як тоді діяти далі, цього ніхто не знає».