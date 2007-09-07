Експерти виступають за права шахтарів-інвалідів

Учасники “круглого столу” з проблем шахтарів-інвалідів пропонують створити механізм відрахування страхових внесків до Пенсійного фонду України з метою створення рівних умов отримання пенсій для потерпілих на виробництві щодо здорових працівників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України, про це йшлося вчора під час “круглого столу” Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з представниками Всеукраїнської громадської організації «Спілка шахтарів-інвалідів України».

Зокрема, учасники «круглого столу» обговорили проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (щодо впорядкування страхових виплат та порядку надання соціальних послуг потерпілим від нещасного випадку на виробництві) і проекти постанов правління Фонду.

Суть змін полягає у створенні механізму відрахування страхових внесків до Пенсійного фонду України, з метою створення рівних умов для потерпілих на виробництві по відношенню до здорових працівників. Тобто після досягнення інвалідами праці пенсійного віку вони зможуть скористатися правом виходу на пенсію відповідно до Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Зараз інваліди праці отримують 150 грн. пенсії, тоді як інваліди із загального захворювання - щонайменше 410 грн.

Крім того, під час «круглого столу» обговорювалися питання роботи з медико-соціальними експертними комісіями у площині закону про реабілітацію інвалідів, централізованого розподілу матеріальних ресурсів – прийняття бездефіцитного бюджету Фонду, створення психологічно-реабілітаційних центрів для потерпілих на виробництві.

Учасники «круглого столу» підтримали ідею створення постійно діючої дорадчої групи при виконавчій дирекції Фонду, до складу якої увійдуть представники ВГО «Спілка шахтарів-інвалідів України», Міністерства праці, Міністерства охорони здоров’я, правління та виконавчої дирекції Фонду.

Дорадча група займатиметься розглядом найбільш актуальних питань, що турбують потерпілих на виробництві, членів їхніх сімей та родин загиблих на виробництві, проводитиме консультації щодо внесення змін до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та розробки законопроекту «Про статус потерпілого на виробництві».

У роботі «круглого столу» взяли участь директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Юрій МЕЛЬНИКОВ, заступник міністра праці та соціальної політики, голова правління Фонду Георгій ГАЛИЦЬ, директор «Держнаглядпраці» Володимир ЛОСЬ, директор Департаменту по роботі з фондами Секретаріату Федерації роботодавців України Юрій КУЗОВОЙ, начальник відділу медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України Володимир МАРУНИЧ, голова ВГО «Спілка шахтарів-інвалідів України» Володимир ОМЕЛЬЯНЕНКО, представники регіональних осередків ВГО з шахтарських регіонів, керівництво виконавчої дирекції Фонду, журналісти.