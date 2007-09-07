Міліціонери відпустили підозрюваного в побитті одеських демонстрантів?

Керівництво одеської міліції відмовляється коментувати журналістам інформацію про звільнення з-під варти підозрюваного в побитті учасників акції протесту проти встановлення пам`ятника Катерині II

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв`язків Управління МВС в Одеській області Ольга БОГАЧЕНКО, «питання про те, відпущено чи не відпущено раніше затриманого громадянина, зараз є таємницею слідства. Розслідування цієї кримінальної справи, порушеної згідно зі ст. 296 Кримінального кодексу України, проводиться слідчим Слідчого управління УМВС в області і буде завершене не пізніше, ніж за два місяці, як того вимагає Закон».

«Тільки після цього, як вважає заступник начальника Слідчого управління облуправління міліції Орися ГНАТІВ, можливі які-небудь коментарі», - підсумувала підполковник О.БОГАЧЕНКО.

Тим часом, згідно з обнародуваним повідомленням організації «Єдина вітчизна», «звільнено з-під варти» раніше затриманого жителя Одеси: «Дії правоохоронних органів проти нього припинено у зв`язку з відсутністю складу злочину і під тиском громадськості».

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 2 вересня, приблизно 40 молодчиків «Єдиної вітчизни» під прапорами російського триколору вчинили у присутності міліції бандитський напад на учасників пікетування приміщення облдержадміністрації - членів товариства «Просвіта» і обласної організації ВО „Свобода”. Активісти партій пікетували ОДА на знак протесту проти встановлення в місті пам`ятника російській імператриці Катерині ІІ.

Унаслідок організованого побоїща багато учасників пікетування, серед яких жінки, дістали забої і травми. Четверо з них були госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН організатори пікетування ОДА, властям міста і області були своєчасно передані повідомлення про проведення об 11.00 акції протесту і передачі Президенту України через голову обласної держадміністрації Івана ПЛАЧКОВА Відкритого листа-протесту українських організацій Одеси з приводу установки в центрі міста пам`ятника російській імператриці Катерині II. Проте протягом півгодини ніхто з представників адміністрації до учасників пікету не вийшов, а приблизно об 11.30 на них з вигуками „Бий бандерівців!” напала група невідомих тренованих молодчиків”.

Більше того, організатори акції припускають, що відомості про заплановану в день міста акцію були передані лідерам організацій - прихильників подальшої русифікації Одеси і регіону, які влаштували криваву колотнечу, за якою бездіяльно спостерігали співробітники Приморського райвідділу міліції.

Після поданого лідером одеської «Свободи» Павлом КИРИЛЕНКОМ заяви в Шевченківське відділення міліції Приморського РВВС Одеси порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст. 296 КК України (злісне хуліганство).