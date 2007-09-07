Фонд Фельдмана привезе в Ізраїль виставку про український Голодомор

10 вересня в Єрусалимі Міжнародний фонд народного депутата України V скликання (фракція БЮТ) Олександра ФЕЛЬДМАНА проведе відкриття виставки про Голодомор 1932-33 років в Україні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, цей перший захід такого роду в Ізраїлі є частиною програми Фонду з інформування ізраїльської громадськості про геноцид проти українського народу.

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що «виставка допоможе народу Ізраїлю, який пережив Голокост, глибше зрозуміти геноцид, який був вчинений проти українського народу комуністичним режимом Радянського Союзу».

У повідомленні йшлося, що документи, представлені на виставці, в основному були знайдені в архівах колишнього КДБ. Сама ж експозиція укладена Національним інститутом пам`яті України, представники якого разом з А.ФЕЛЬДМАНОМ проводитимуть виставку в Ізраїлі.

У столиці Ізраїлю виставка триватиме 15 днів, у її відкритті братимуть участь Посол України в Ізраїлі Ігор ТИМОФЕЄВ, ізраїльські політики і громадські діячі, історики, журналісти, представники міжнародних організацій і організацій вихідців з України.