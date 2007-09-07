Питання з міською стоматклінікою має бути вирішене в правовому полі

Міністр охорони здоров’я України Юрій ГАЙДАЄВ наголошує, що питання зі зміною керівника комунального підприємства “Київська міська стоматологічна поліклініка” має бути вирішено лише в правовому полі, і називає дії київської влади свавіллям.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ГАЙДАЄВ підкреслив, що дії представників міської влади засудили і уряд України, і Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, і голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Тетяна БАХТЄЄВА, і Профспілка медичних працівників та взагалі всі медики Києва.

“Я сам оцінюю дії київської влади однозначно як свавілля”, - додав він.

Зараз, за інформацією міністра, інцидент, що стався 1 вересня у цьому медичному закладі, розслідує спеціально створена міжвідомча комісія. До її складу ввійшли представники 7 центральних органів виконавчої влади, зокрема, Міністерства юстиції, МВС, Мінекономіки. Очолює комісію заступник міністра охорони здоров’я Андрій МУСІЄНКО. До 15 вересня ця комісія має зробити висновки стосовно дій київської влади по відношенню до персоналу стоматклініки.

Крім того, поінформував Ю.ГАЙДАЄВ, Шевченківський районний суд столиці прийняв ухвалу, відповідно до якої керівництво клінікою на час перебування її директора Анатолія КРУТЯ на лікарняному, має здійснювати його заступник.

“У вівторок суд ухвалив рішення, що жодні дії відносно керівництва не можуть бути проведені. Виходячи з цього, згідно з уставом поліклініки, на час відсутності головного лікаря його обов’язки зобов’язаний виконувати його заступник”, - сказав міністр.

За словами Ю.ГАЙДАЄВА, зараз “все повернуто в правове поле”. “Давайте почекаємо. Є судові інстанції, є закон”, - додав він.

У свою чергу, присутня на прес-конференції заступник директора поліклініки з правових питань Валентина НЕЧИПОРУК пояснила, що 4 вересня на судовому засіданні у справі за позовом А.КРУТЯ представник Київського міського голови звернувся до суду з клопотанням, щоб закрити провадження у справі.

“Суддя виніс ухвалу, якою відмовив у задоволенні клопотання. Дана ухвала буде оскаржуватися в апеляційному порядку. До оскарження ухвали в апеляційному порядку справа по суті розглядатися не буде. Водночас, обов’язки директора має виконувати заступник директора з медичних питань, оскільки наказ про її призначення тимчасово виконуючим ніхто в судовому порядку не скасував. А в даному наказі зазначається, що на період перебування директора Анатолія КРУТЯ на листку непрацездатності з 10.08 по день його закінчення тимчасово виконує обов’язки заступник директора з медичних питань. Даний наказ є чинним”, - поінформувала В.НЕЧИПОРУК.

На прес-конференції Ю.ГАЙДАЄВ також повідомив, що недостача у стоматклініці, яка є однією з підстав у розпорядженні про звільнення А.КРУТЯ, була виявлена при аудиті цього медичного закладу, який проводився за ініціативи новопризначеного директора поліклініки, коли той тільки прийшов на посаду. І про результати цього аудиту, за даними міністра, А.КРУТЬ доповідав у Головне управління охорони здоров’я. Разом із тим, зазначив Ю.ГАЙДАЄВ, за період його керування лікувальним закладом доходи підприємства зросли втричі, причому поліклініка має прекрасну апаратуру, кабінети та матеріали.

За інформацією В.НЕЧИПОРУК, поліклініка є комунальною власністю територіальної громади Києва з 2003 р., а до цього часу була державним підприємством.

На запитання, що мала на увазі заступник мера Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, коли повідомила вчора журналістам, що питання по цій поліклініці планується розглянути на сесії Київради, В.НЕЧИПОРУК поінформувала: “Ми створені на підставі рішення Київради – було реорганізовано Київську міську стоматполіклініку у комунальне підприємство “Київська міська стоматполіклініка”. Деякою мірою ми підпорядковуємося ГУ комунальної власності, оскільки це комунальне майно, а ГУ охорони здоров’я – ні”.

За її словами, призначений з мерії Юрій БАБАСКІН, незважаючи на ухвалу суду, намагається керувати лікувальною установою. Водночас, лікарі сприймають керівництво лише заступника директора Олени ЯКОВЛЄВОЇ.

Втім, за словами В.НЕЧИПОРУК, Ю.БАБАСКІН займає кабінет директора, який був 1 вересня опечатаний працівниками Шевченківського райуправління міліції. За її інформацією, Ю.БАБАСКІН розпочав низку звільнень працівників поліклініки. Це стосується, між іншим і її, а також головного інженера та інших, які відмовляються виконувати його накази.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня в приміщенні стоматологічної поліклініки в Києві по вул. Пимоненка, 10-а, стався інцидент, з приводу якого наступного дня міністр охорони здоров`я України Ю.ГАЙДАЄВ висловив обурення діями київської влади, й звернувся до медиків і громадськості України. Зокрема, як повідомили в прес-службі міністра, за вказівкою керівництва Київської міської державної адміністрації 1 вересня 2007 року силовими методами було захоплено приміщення Київської міської стоматологічної поліклініки.

“Вперше за роки незалежності України, та й взагалі за останні 50 років, київська влада побила медиків. Під час зіткнення одному з лікарів травмували ногу. Представники київської міліції безпідставно й грубо затримали близько 30 медичних працівників, які прибули на свої робочі місця. Такі дії київських управлінців можна зіставити хіба що із сталінськими часами», - зазначає Ю.ГАЙДАЄВ.

3 вересня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявила, що під час інциденту в київській міській стоматологічній поліклініці столична влада перевищила повноваження. Як встановила Н.КАРПАЧОВА, інцидент виник у зв`язку з рішенням КМДА про призначення Юрія БАБАСКІНА в.о. директора стоматологічної поліклініки замість зміщеного з посади Анатолія КРУТЯ.