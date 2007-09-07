Ветерани ЗСУ виступають за перехід до контрактної армії з 1 січня 2008 року

Перехід до служби у Збройних силах України на контрактній основі необхідно розпочинати з 1 січня 2008 року. Таке переконання на прес-конференції в агентстві УНІАН висловив генерал-майор Валерій РАЦЮК, який пішов у запас з посади заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ.

Він вважає, що “для вирішення цього питання потрібна політична воля і відповідальність” вищих посадових осіб держави. За словами В.РАЦЮКА, “реформу повинен впроваджувати Головнокомандувач із залученням уряду та із законодавчими ініціативами Верховної Ради України”. На його думку, цей перехід має завершитись “через 2-3 роки”.

Генерал-лейтенант Дмитро УМАНЕЦЬ, який був переведений у запас з посади заступника головного інспектора Міністерства оборони України, зазначив, що на сьогоднішню армію негативно впливає постійне реформування. За його словами, з 1991 року армію постійно реформують, і кожен новий міністр робить це на свій лад.

В.РАЦЮК, у свою чергу, додав, що на сьогодні “проміжні реформи від міністра до міністра знищили армію, і вона в ряді випадків створює небезпеку для суспільства, підриває міжнародний авторитет держави”. За його словами, прикладом непродуманості рішень є, зокрема, ситуація, яка склалася довкола Одеського Інституту сухопутних військ, який то переносять у Львів, то знову до Одеси.

Генерал-лейтенант запасу Д.УМАНЕЦЬ зазначив, що сьогодні в армію “йдуть юнаки з найбідніших сімей, та ще й з поганим станом здоров’я, і виходить, що безпека держави є в ось таких неміцних руках”. При цьому він зауважив, що й освітній рівень цих юнаків невисокий. На його думку, “рішення про термін служби в один рік було недалекоглядним, оскільки за такий короткий термін неможливо підготувати хорошого оператора зенітно-ракетного комплексу чи водія танка”.

Крім того, наголосив Д.УМАНЕЦЬ, до цього часу не вирішена проблема нестатутних відносин. Він переконаний, що необхідні “кардинальні кроки в армії” для виходу із ситуації, і одним з них є перехід на службу по контракту. На його думку, на перших порах контрактники мають одержувати не менше 700-800 доларів та забезпечуватись житлом. Як вважає Д.УМАНЕЦЬ, “в іншому випадку ми цю проблему не вирішимо”, і якщо не буде достойного матеріального забезпечення, то люди не підуть служити в армію.