Прем’єр АР Крим перешкоджає відкриттю української школи

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Студентське братство» стверджує, що голова Ради Міністрів АРК Віктора ПЛАКІДА має намір витратити на реконструкцію однієї з кримських шкіл 400 тис. грн., виділених із Держбюджету України на відкриття першої української школи в місті Ялті.

Як зазначив в інтерв’ю УНІАН лідер «Студентського братства» Олег ЯЦЕНКО, «наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 23.05.2007 р. №20 виділено кошти в сумі 400 тис. грн. на будівництво у місті Ялта української школи І-ІІІ ступенів, проте Рада міністрів Автономної Республіки Крим своїм листом за підписом Віктора ПЛАКІДИ звернулася до керівництва України з проханням замість будівництва цієї школи витратити гроші на реконструкцію вже існуючої російськомовної середньої школи у с. Сонячна Долина, м. Судак».

На переконання О.ЯЦЕНКА, «українці Криму зазнають з боку місцевої влади дискримінації за мовною ознакою, адже щороку лише одну дитину із семи бажаючих приймають до єдиної української школи-гімназії у м. Сімферополі, решта 6 дітей через величезний конкурс змушені йти до сусідніх російських шкіл».

«Студентське братство» вважає такі наміри прем’єра Криму «ні чим іншим, як свідомим намаганням посилити дискримінацію та порушення прав українців у Криму на навчання рідною українською мовою», сказав О.ЯЦЕНКО. Крім того, додав він, «пропозиції В.ПЛАКІДИ можуть призвести до нецільового використання коштів, бо фінансування школи в с. Сонячна Долина передбачено у 2007 році за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим, і немає жодних підстав робити це ще й за рахунок державного бюджету України».

На думку лідера «Студентського братства», «проблема освіти державною мовою для кримських українців вже давно була б вирішена, якби в кожному великому місті та кожному районі Криму було відкрито бодай по одній українській школі, що, за протокольним дорученням тодішнього віце-прем’єра В’ячеслава КИРИЛЕНКА мало забезпечити Міністерство освіти і науки ще у 2006 р., проте не спромоглося це зробити».