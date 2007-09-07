Медіапрофспілка не прийматиме журналістів-політиків до кінця виборів

Незалежна медіа-профспілка України (НМПУ) до завершення парламентських виборів вирішила накласти мораторій на членство в профспілці журналістів, які професійно займаються політичною діяльністю.

Про це УНІАН повідомили в медіа-профспілці з посиланням на рішення комітету НМПУ від 5 вересня ц.р.

Як зазначається в повідомленні, Незалежна медіа-профспілка України утворилась як результат боротьби журналістів проти цензури, політичного втручання в роботу журналістів, свавілля чиновників та власників ЗМІ по відношенню до журналістів.

“Однак останнім часом, особливо під час виборчої кампанії, все виразніше окреслюються прагнення політиків використати профспілку задля своїх політичних цілей”, - говориться у заяві НМПУ.

Зокрема, зазначається у документі, “останні події, викликані надходженням на рахунки Київської незалежної медіа-профспілки фінансової допомоги від представників однієї з політичних партій, що бере активну участь у виборах, та піар-кампанія, розгорнута навколо вступу до профспілки одного з представників цієї партії, поставили під сумнів дотримання проголошених принципів. Вони стали частиною інформаційної війни між учасниками виборчого процесу з метою дискредитації політичних опонентів”. Профспілка вважає, що таким чином вона ризикує бути втягнутою у політичну боротьбу та використаною політиками як інструмент у своїх цілях.

“У зв’язку з цим ми прийняли рішення до завершення виборчого процесу накласти мораторій на членство прийнятих останнім часом членами профспілки діючих політиків та на використання отриманих коштів. Задля уникнення політичних спекуляцій, ми звертаємось до всіх членів профспілки, які є кандидатами в народні депутати, написати у семиденний термін заяву про призупинення свого членства у профспілці”, - наголошують в НМПУ.

Комітет НМПУ визнає, що до цієї ситуації призвела недосконалість статутних документів профспілки, і бере на себе зобов’язання внести на розгляд з’їзду профспілки доповнення до статутних документів, які в подальшому чітко й однозначно регулюватимуть питання вступу, членства та виключення з профспілки, а також правила отримання та використання благодійної чи іншої фінансової допомоги.

НМПУ також має намір публічно підтвердити припинення членства у профспілці інших журналістів, які займаються професійною політичною діяльністю.