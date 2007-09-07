В Україні чекають паломників-хасидів

Кабінет міністрів України розпорядженням № 688-р від 4 вересня 2007 року доручив Міністерству закордонних справ забезпечити оформлення в міжнародних аеропортах “Бориспіль” та “Одеса” у період з 4 по 13 вересня 2007 р. дозволу для в’їзду в Україну строком до 14 діб паломникам-хасидам, які є громадянами Держави Ізраїль.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на Урядовому порталі.

Згідно з розпорядженням, консульський збір за оформлення дозволу для в’їзду в Україну справляється у розмірі семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Довідка УНІАН. Традиційно у вересні до України прибувають паломники-хасиди з Ізраїлю для відведення могили рабина Нахмана Брацлавського в Умані.