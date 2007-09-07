Візьміть участь в опитуванні, присвяченому правам людини в Україні

Чернігівська міська молодіжна організація “Молодіжна альтернатива” (“М‘АРТ”) запрошує взяти участь у опитуванні, присвяченому темі навчання правам людини в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила координатор проектів ММГО “МАРТ” Владислава БУТ.

За її словами, опитування є ініціативою групи недержавних організацій та спеціалістів, які працюють у галузі навчання правам людини, і проводиться в рамках проекту громадської організації М`АРТ «Навчання правам людини для верховенства права», що здійснюється при підтримці Міжнародного фонду «Відродження».

Партнерами проекту є Українська Гельсінська Спілка з Прав Людини, громадська організація „За професійну допомогу", Всеукраїнська асоціація вчителів історії та суспільних дисциплін "Нова Доба", Міжнародний Молодіжний Правозахисний Рух (МПД-Україна), інші недержавні організації та індивідуальні експерти.

Як зазначають організатори, отримана у ході опитування інформація буде використана у дослідженні ситуації щодо навчання правам людини в Україні, що дозволить будувати ефективні стратегії та консолідувати зусилля недержавних організацій та експертів, які працюють у цій сфері.

Ініціативною групою буде створено базу даних організацій та спеціалістів, які працюють у галузі навчання правам людини в Україні. База даних включатиме й узагальнену інформацію про доступні методичні матеріали, діючі навчальні програми та іншу корисну інформацію для відповідної діяльності. Цей інформаційний ресурс планується розмістити у загальнодоступних джерелах, таких як веб-сайти Міжнародного Фонду «Відродження», Української Гельсінської Спілки з Прав Людини та інших.

Учасники опитування будуть запрошені до участі у Форумі присвяченому перспективам розвитку навчання правам людини в Україні. Проведення Форуму планується на кінець вересня або на початок жовтня 2007 року.

Усіх, хто зацікавлений долучитися до цієї ініціативи та взяти участь у опитуванні, організатори просять звертатися для отримання опитувальника для спеціалістів та недержавних організацій, які працюють у сфері навчання правам людини, за електронною адресою Громадської організації «М’АРТ» mart.ngo@googlemail.com. Контактні особи: Влада Бут, Сергій Буров. Додаткову інформацію також можна отримати за телефонами: 8 04622 7-41-10 та 8 050 3833342.

Опитування проводиться до 15 вересня 2007 року.