Міліція склала безпідставний протокол на активістку студентського руху

Це сталося під клубом Кабінету Міністрів 24 січня, де відбувалося громадське обговорення урядового законопроекту «Про вищу освіту». У діях дівчини не виявили складу злочину, пояснив її адвокат Володимир Курмазенко.



На суд прийшли правозахисники та активісти громадських організацій. Як свідків викликали інших учасників протесту під Кабміном, які заявили, що акції як такої тоді не було.

Студентські активісти, пояснили свідки, повинні були брати участь в обговоренні законопроекту, ініційованому прем’єром Миколою Азаровим. Однак по приходу до клубу Кабміну їх не виявилося у списках запрошених і після цього студенти почали вимагати пропустити їх на засідання. У результаті, на Катерину Чепуру міліція склала адміністративний протокол, звинувативши її в організації акції протесту.

"Ми подивилися відео, сюжети телеканалів, послухали свідків, і, власне, суддя вирішив, що ніяких доказів проти мене міліція не надала... Це був спонтанний протест, він організувався на ходу студентами, яких не виявилося в списку на зустріч до прем`єр-міністра. Тобто, оскільки я туди підійшла, коли він уже організувався, то сама я його організувати ніяк не могла", - пояснила звинувачена.



24 січня прем’єр Микола Азаров зібрав представників освітнього сектору для обговорення міністерського законопроекту «Про вищу освіту», який раніше став причиною низки акцій протесту, зазначає Радіо Свобода.

"Кожне таке безпідставне затримання чи безпідставне складання протоколів має тягти за собою дисциплінарні висновки щодо тих міліціонерів, які скоюють такі дії", - прокоментував рішення член правління Інституту «Республіка» Володимир Чемерис.