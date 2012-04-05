Київська прокуратура перевірить, чи не збрехали журналісти про СІЗО

Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, прокурор Києва Анатолій Мельник доручив провести перевірку фактів, наведених у телевізійних передачах «Знак оклику» на телеканалі TВi 26 березня та 2 квітня, з приводу порушень конституційних прав громадян, які утримуються у Київському слідчому ізоляторі.

«Усім наведеним фактам буде надано принципову юридичну оцінку та прийнято рішення згідно вимог законодавства», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на телеканалі ТВі вийшов сюжет К.Усова, в якому показано справжній побут в`язнів Лук`янівського СІЗО.

На початку свого сюжету автор зазначив: «Оскільки саме Київський СІЗО тримає в інформаційному просторі перше місце за кількістю повідомлень про звірства, катування, про нелюдські умови утримання і дивні смерті в тюремних камерах, оскільки саме туди влада Януковича скеровує своїх ворогів, півроку тому ми поставили перед собою надзавдання - знайти спосіб показати людям справжню Лук`янівку. Справжню, а не ту, яку демонструють обраним ЗМІ».

Для цього журналісти ТВі зуміли вибудувати усередині в`язниці власну «агентурну мережу». Для того, щоб через максимально короткий час мати своїх людей в кожному корпусі, на кожному поверсі СІЗО. «Кожному з агентів ми передавали мобільні телефони, оснащені відеокамерами. І часточками, по 10-15 секунд, протягом шести місяців - ув`язнені надсилали нам уривки свого життя», - зазначив К.Усов.