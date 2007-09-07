Перевірки ЗМІ під час виборів недопустимі

Національна комісія з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі наголошує на неприпустимості проведення перевірок засобів масової інформації під час виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, у Секретаріаті глави держави відбулося засідання Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при Президентові України.

Учасники зустрічі обговорили низку пріоритетних завдань розвитку національної інформаційної сфери. Окрему увагу під час наради було приділено питанням, пов’язаним з особливостями роботи ЗМІ під час виборів. Зокрема, учасники наради наголосили на неприпустимості проведення перевірок ЗМІ під час виборчих перегонів та необхідності розмежовувати в новинах представлення партійних лідерів і державних службовців.

Також члени Нацкомісії розглянули підсумки впровадження Редакційних статутів та практику їх застосування. Члени Національної комісії висловили стурбованість щодо незавершеності процесу формування Редакційних рад та неефективності їх застосування у взаєминах між власником, менеджментом та журналістами.

Під час засідання було обговорено перспективи реалізації концепції впровадження Суспільного мовлення в Україні і моніторинг виконання Указу Президента щодо підготовки медійних законопроектів. Учасники наради також заслухали інформацію Голови національної комісії Тараса ПЕТРІВА про підготовку «Білої книги» з питань свободи слова та розвитку інформаційної галузі України і роботу експертної групи до засідання РНБО, присвяченого медійній проблематиці.