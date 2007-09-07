Використання адмінресурсу істотно не вплине на результати виборів

Використання суб’єктами виборчого процесу адміністративного ресурсу не матиме істотного впливу на результати виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час круглого столу “Застосування адмінресурсу на позачергових виборах народних депутатів: міфи і реальність” висловив голова правління Комітету виборців України Ігор ПОПОВ.

За його словами, використання жорстких проявів адміністративного ресурсу, зокрема таких, як тиск на виборця, його залякування з боку посадових осіб, на позачергових виборах практично не застосовується.

В то й же час, наголосив І.ПОПОВ, найбільшою проблемою застосування адмінресурсу є суміщення посадовими особами органів влади та місцевого самоврядування виконання своїх обов’язків із діяльністю керівників виборчих штабів та кандидатів у народні депутати.

“Це приводить до використання державних ресурсів у виборчих кампаніях політичних партій, представлених у владі”, - сказав він.

І.ПОПОВ наголосив, що прихованою формою агітації є робочі поїздки по країні Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА. Крім того, за його словами, виключно агітаційним заходом партій, що входять до складу коаліції, є скликання чергової сесії Верховної Ради V скликання.

І.ПОПОВ також наголосив, що на позачергових виборах значно зросла роль судового ресурсу. При цьому, за його словами, в умовах недосконалих виборчих процедур та заангажованих рішень виборчих комісій рішення судів стають визначальними у проведенні кампанії. Він зазначив, що КВУ отримує велику кількість поки що неперевіреної інформації про спроби тиску та підкупи суддів, що розглядають виборчі суперечки.

Крім того, наголосив І.ПОПОВ, комітет стурбований можливим втягуванням у виборчу кампанію співробітників правоохоронних органів.