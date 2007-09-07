Медведько вніс подання про звільнення бориспільського судді

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО вніс пропозицію до Вищої ради юстиції щодо звільнення судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області Миколи КОРНІЙЦЯ на підставі пункту 4 статті 30, частини першої статті 32 Закону України «Про Вищу раду юстиції», пункту 5 частини п`ятої статті 126 Конституції України та як такого, що порушив присягу судді.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генпрокуратури.

У своєму зверненні Генеральний прокурор наголосив, що суддя М.КОРНІЄЦЬ неналежно виконуючи свої службові обов`язки при здійсненні правосуддя, грубо порушив вимоги Кодексу адміністративного судочинства України і виніс неправосудні рішення, що потягло за собою суттєві негативні наслідки. 31 серпня ц.р. Київський апеляційний адміністративний суд скасував незаконні постанови цього судді, що позбавили громадян права власності на розпайовані земельні ділянки.

Як повідомляв УНІАН, 31 вересня під час доповіді на Координаційній раді керівників правоохоронних органів України О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що прокуратура Київської області порушила кримінальну справу з питання бориспільських земель поблизу Києва. За його словами, кримінальна справа порушена за ст.375 Кримінального Кодексу – винесення незаконного правосудного рішення.

30 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО пообіцяв жителям сіл Щасливе і Гора, які пікетували бориспільську трасу, що їм повернуть землю.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що місяць тому доручив юридичному департаменту Секретаріату Президента спільно з обласною прокуратурою розібратися у ситуації, що склалася з їхньою власністю на землю.

За словами В.ЮЩЕНКА, за підсумками перевірки стало зрозуміло, що «один злодій від суддівства» Бориспільського міського суду Київської області КОРНІЄЦЬ одноособово без запрошення сторін на судове засідання виніс рішення, яким забрав у майже 500 громадян одну тисячу гектарів землі.

Як повідомлялося, після ініціювання у 1998 року з боку кредиторів банкрутства КСП «Бориспільське» і «Бортничі» , ліквідаційна комісія у 2001 році уклала з АТЗТ «Укрфінком» угоду купівлі-продажу на землі та майно колишніх сільгосппідприємств, а потім за позовом «Укрфінкому» до ліквідаторів Автозаводський районний суд м. Кременчук Полтавської області зобов’язав Бориспільську райдержадміністрацію видати розпорядження про безоплатну передачу у власність «Укрфінкому» понад 4 тисяч га. До переліку цих земель увійшли і селянські паї, хоча на момент банкрутства вони вже не належали до земель КСП й перебували у приватній власності жителів Щасливого та Гори.

Селяни дізналися про ці оборудки лише у березні 2006 року, коли Бориспільський міжрайонний суд скасував їхні акти на право власності на землю.

Оскільки терміни апеляційного оскарження по багатьох судових рішеннях вже минули, селяни організували акцію протесту вздовж бориспільської траси.

16 серпня Київський адміністративний апеляційний суд поновив терміни оскарження рішення Бориспільського міжрайонного суду, яким у місцевих селян було відібрано земельні паї.