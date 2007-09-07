Ситуація з правами людини на кордоні має бути покращена

Громадянський речник з прав людини Республіки Польща Ян КОХАНОВСЬКИЙ та Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА зробили заяву до влади обох країн, у якій звертають увагу на необхідність «застосування дій з метою створення відповідних умов забезпечення прав людини при перетині кордону».

Як повідомляє РАР, омбудсмени зустрілися у четвер на прикордонному переході Медика – Шегині. Головною метою зустрічі було знайомство зі станом дотримання прав людини на прикордонному переході. Я. КОХАНОВСЬКИЙ і Н. КАРПАЧОВА стверджують, що після попереднього спільного візиту на цей кордон (у грудні 2000 року) ситуація відносно організації прикордонних переходів і забезпечення прав людини краща.

Однак, на думку омбудсменів, влада обох країн повинна багато чого зробити, щоб ситуація з дотриманням прав людини виправилася. «Підняття цих питань є необхідним з точки зору входу Польщі у зону Шенген з 1 січня 2008 року, а також приготувань до чемпіонату Європи з футболу 2012 року», - йдеться в заяві.

У документі також є кілька пунктів, які Польща та Україна повинні реалізувати, щоб покращити ситуацію на кордоні. Омбудсмени підкреслюють необхідність створення додаткових прикордонних переходів. Один з пунктів також стосується додаткового поясу руху відправлень на переході Медика – Шегині. Я. КОХАНОВСЬКИЙ і Н. КАРПАЧОВА також звертають увагу на необхідність «покращення видання віз у польських представництвах в Україні до 30 червня 2008 року, а також спільних дій для попередження нелегального бізнесу при отриманні віз». Представники обох країн задекларували постійний контроль за дотриманням прав людини під час перетину кордону між Польщею та Україною.