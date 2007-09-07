Круглий стіл на тему: “Національне питання у виборчих перегонах 2007 р.”

10 вересня - 17-00 - Круглий стіл на тему: “Національне питання у виборчих перегонах 2007 р.”. В роботі візьме участь директор Української філії Інституту країн СНД В.Корнілов. Організатори – Єврейський фонд України Київський єврейський громадський центр “Кінор”, Київська організація “Бней Брит”, Центр єврейських досліджень Єврейський народний університет ім.Маймоніда (вул. Пушкінська, 10-б). Телефони: 279-65-42, 278-77-93.

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