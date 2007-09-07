12 вересня о 16-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Бійка на озері Торфи (Алмазному): дорослі зі зв’язками посадили в СІЗО підлітків з малозабезпечених родин”, під час якої батьки ув’язнених у Київському СІЗО підлітків оприлюднять свою версію подій, що відбулися наприкінці травня на березі озера на Лісовому масиві. У деяких ЗМІ до того була оприлюднена версія лише однієї сторони конфлікту. 11 підлітків вже близько двох місяців перебувають за гратами, попри те, що від слідства не ховалися. Слідство може тривати ще чотири місяці. За попередніми прогнозами, на підлітків чекає позбавлення волі строком від 3 до 5 років (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.