Українські анархісти і антифашисти пікетували посольство Росії

Українські анархістські та антифашистські організації провели пікетування посольства Російської Федерації на підтримку пітерських анархістів, заарештованих в підозрі підриву залізничних колій під поїздом "Невський експрес".

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 осіб з числа антифашистів і анархістів вимагали від Росії припинити переслідування затриманих у справі Андрія КАЛЕНОВА і Дениса ЗЕЛЕНЮКА. На думку пікетників, «російська влада намагається напередодні виборів налякати суспільство тероризмом, і тепер на роль "козла відпущення" вибрано принципових опонентів політичної системи, що існує в Росії, - анархістів».

Як відзначають демонстранти, головною "родзинкою" акції сталі звинувачення пікетувальників, які представляють антифашистський рух, у фашизмі. За словами очевидців, з гучномовців автомобілів Комуністичної партії України, які проїздили повз мітинг, звучало "Смерть фашистам".

Як повідомлялося раніше, 13 серпня 2007 р. в Новгородській області Російської Федерації, на перегоні Окуловка - Мала Вишера в результаті підриву залізничних колій відбулася аварія пасажирського потягу № 166 "Невський експрес". За фактом вибуху порушена кримінальна справа по ст. 205 Кримінального кодексу РФ ("тероризм").

16 серпня 2007 р. в Малій Вишері за підозрою в причетності до вибуху були затримані члени анархістського руху Андрій КАЛЕНОВ і Денис ЗЕЛЕНЮК. Ще один заарештований у цій справі – житель Новгородської області чеченець Хасан ДІДІГОВ.

В даний час всі заарештовані знаходяться під вартою в слідчому ізоляторі, санкція на їх арешт на термін 30 діб до пред`явлення звинувачення видана судом Маловишерського району Новгородської області за клопотанням Генпрокуратури РФ.

Члени українських антифашистських та анархістських організацій «Нові ліві», «Київська анархістська ініціатива», “Махновський клуб”, “Авангард”, ініціатива «Без кордонів» та ін. оцінили арешти у справі «Невського експресу» як «черговий терористичний удар по противниках «вертикалі влади».

«Ми приєднуємося до кампанії протесту, розгорнутої в Росії на захист заарештованих у справі "Невського експресу". Ця кампанія стосується не тільки анархістів і чеченців. У акціях протесту вже беруть участь правозахисні, ліберальні, антифашистські, ліворадикальні і марксистські організації. Акції допомоги і підтримки готуються і починаються в інших країнах – від Європи до Нової Зеландії. Ми закликаємо розгорнути аналогічну кампанію солідарності в Україні», - заявляють організатори.