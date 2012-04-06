Скандал із винуватцями смерті Оксани Макар лише починається

У неділю в невеличкому селі Шевченкове, що на Миколаївщині, ховали Оксану Макар. У рожевій весільній сукні, у присутності чималої кількості міліціонерів. Ті попервах отримали розпорядження не дозволяти журналістам вести зйомку церемонії. Проте матір небіжчиці Тетяна Суровицька сама ж скасувала прохання, що його напередодні зареєстрували в Жовтневому райвідділі УМВС України в області.

Померла Оксана минулого четверга в Донецькому опіковому центрі. Дівчині, якій було 18 з половиною років, співпереживала не тільки Україна. З усього світу на відкритий на її ім`я рахунок надходили грошові кошти. А в Миколаєві і в Донецьку жалісливі люди, крім асигнацій різного гатунку, несли ще й дитячі іграшки. Ті, хто вірять в Бога, невпинно молилися за здоров`я зовсім незнайомої їм громадянки України.

ЖАХ ТРИВАЛІСТЮ У 20 ДІБ РОЗПОЧАВСЯ ПІСЛЯ «ЖІНОЧОГО ДНЯ»

Дівчина з села Луч спочатку не мала наміру їхати в обласний центр Миколаїв. Якби не зателефонувала по мобільному подружка і не запропонувала продовжити святкування Міжнародного жіночого дня в «цивілізованому товаристві».

Увечері 9 березня в барі «Рибка» (у ньому, як правило, «золота молодь» Миколаєва не тусується) Оксана підсіла за столик до групи незнайомців. Пригостивши даму горілкою, кавалери запропонували логічний варіант подальшого проведення часу. Їх приятель нібито готовий порадувати гостю шикарним набором страв. А його сестра, не виключено, в майбутньому стане ще однією близькою подругою провінціалки.

По дорозі до приятеля - 23-річного Максима Присяжнюка - Оксана із 23-річним Євгеном Краснощоком і 21-річним Артемом Погосяном навідалися до гастроному (за горілкою) і у вуличний павільйон (за презервативами).

В оселі Присяжнюка ніяких осіб жіночої статі не було. Випивши «підбадьорливого напою», Оксана, як згодом пояснювала журналістам офіцер Центру громадських зв`язків УМВС України в Миколаївській області Ольга Передеренко, заснула. Чоловіки ж по черзі вчинили з нею розпусні дії.

Прокинувшись, дівчина, на свою біду, пообіцяла негайно повідомити органи міліції про скоєну над нею групову наругу. Цей поворот у взаєминах викликав у трійці напад неконтрольованої агресії. Оксану почали бити, душити ногами, ременем (за деякими даними, ще й металевим дротом). Коли ж жертва затихла, знайшли неабияк запрану ковдру, загорнули в нього гостю і потягли на пустир біля «замороженого» будівництва. Жбурнувши тіло в багаття, негідники спокійнісінько розбрелись. Хто в сім`ю, виховувати дружину і власне чадо, а хто продовжувати бенкет.

ПРО АВТІВКУ, ЩО НЕ ЗАВОДИЛАСЯ АЖНІЯК НЕ ВИПАДКОВО

Вранці 10-го березня житель Миколаєва Олег Найда вирішив з`їздити в онколікарню, відвідати знайомого. Машина при -2 вперто не заводилася, хоча раніше справно їздила містом і при -20. Чоловік перейшов на інший бік вулиці в надії зупинити легковик когось із земляків, щоб той протягнув засіб пересування на пару метрів, поки не запуститься мотор. Хвилин 10 чоловікові ввижався стогін, що нібито чувся з-за тимчасового паркану біля недобудованої поліклініки. Ходити по тому пустирю навіть у світлий час доби наважився б не кожен миколаївець: там аж кишіли бродячі пси. Викликаний по спецлінії «102» наряд ППС просунувся за огорожу, лише виставивши напоготові балончики з нервово-паралітичним газом.

Коли один з міліціонерів повернувся з пустиря, в його очах читався непідробний жах: «Там лежить згвалтована дівчина, без одягу, частково обгоріла ...».

До місця НП стали підтягуватися інші міліцейські машини. Прибула в складі оперативно-слідчої групи 23-річна співробітниця Центрального РВВС, не представившись і не привітавшись, приступила до опитування єдиного свідка. Роблячи це так безцеремонно, ніби водій заглохлої машини і є виконавець страшного злочину.

Подальші події багаторазово описані українськими ЗМІ. Оксана, яка перебувала у свідомості, попри 55-відсоткові опіки по всьому тілу, кінцівки, перетворені на попіл, і фактично зварені нирки, виразно змалювала прикмети своїх мучителів, точно назвала адресу будинку, де її ледь не позбавили життя.

Душогубів по одному доставили в Центральний райвідділ внутрішніх справ. Через деякий час двох нелюдів відпустили на волю. Господаря оселі, Максима Присяжнюка, взагалі оголосили непричетним до вчинення наруги над дівчиною.

Не будь свідомість корінних жителів Миколаєва настільки просунутою, 100-% винуватою в історії зобразили б ... саму жертву. Мовляв, виховувалася в неблагополучній сім`ї (мати - професійна злодійка, за плечима не одна ходка на зону; вітчим теж не надто далеко пішов від благовірної і сидить нині у Херсонській виправно-трудовій колонії ...), рано почала вживати спиртне, знайомилася з чоловіками з метою поживитися. І так далі.

Заяву Тетяни Суровицької про необхідність проведення спеціальної експертизи на предмет можливого згвалтування її доньки в Центральному РВВС навіть не взяли, мовляв, нас це не стосується.

«МАЖОРИТАРНІСТЬ» - ЦЕ НЕ ОЗНАКА УКРАЇНСЬКОСТІ!

По-справжньому заворушилися міліцейські та прокурорські після багатолюдних стихійних мітингів. Молодь, втомлена від тотального приховування правоохоронцями злочинців-мажорів, йшла на них по першому ж посту в соціальних мережах. Ніяких політичних гасел і транспарантів (крім синьо-жовтих українських прапорів) люди з собою не брали. Кожен ніс тільки посильну для його бюджету суму в гривнях/рублях/доларах/євро, - щоб передати гроші для лікування згвалтованої і замордованої малознайомої молодої жінки.

Аналогічні мітинги проходили в сусідніх Одесі та Запоріжжі, у Львові та інших українських містах. Де місцеві мажори теж неабияк «приїлися».

Президент Віктор Янукович, який розпорядився дослідити всі деталі резонансного злочину і покарати причетних до його приховування по всій строгості, зробив, на мій погляд, дуже важливий і потрібний крок. Величезні фінансові витрати з лікування Оксани Макар взяв на себе Фонд Ріната Ахметова - мільярдера, власника ФК «Шахтар» (Донецьк), народного депутата України. Притому що спочатку шанси врятувати дівчину оцінювалися не більше ніж 2 до 100. З опіками 4-го ступеня, за твердженням бувалих медиків, людина здатна прожити максимум 2-3 години.

На порятунок життя Оксани Макар був мобілізований персонал кращого в Україні Донецького опікового центру Інституту невідкладної і відновної хірургії Національної Академії медичних наук України. Його керівник професор Еміль Фісталь, який витягнув з того світу не одну сотню «обварених» шахтарів, прилетів до Миколаєва і провів з місцевими фахівцями необхідне перед транспортуванням до Донецька оперативне втручання. За допомогою ультразвукового обладнання в Оксани були вилучені мертві тканини, в тому числі загиблих м`язів.

До цього страдниця позбулася частини обгорілої по лікоть руки і стоп обох ніг.

Мама Оксани, яка перебувала біля її ліжка з раннього ранку до пізнього вечора, вивідувала тим часом подробиці наруги, скоєної кожним із негідників. Тетяна Суровицька повторювала: вже коли Господь відвів смерть від моєї єдиної дочки і вона повстала з попелу, наче Фенікс, - найкращі українські доктори її повернуть до нормального життя ...

НА ЯКИЙ СУД РОЗПИШУТЬ РЕЗОНАНСНУ СПРАВУ?

Губернатор Миколаївської області Микола Круглов категорично спростував звинувачення на адресу влади, нібито покриває мажорів. На мій погляд, досвідчений номенклатурний чиновник високого рангу був щирий. Для нього що колишній голова районної держадміністрації Єланецького району, що прокурор іншої частини ввіреної йому адміністративної території, - не більше ніж недбайливі батьки, що самоусунулися від виховання юних бовдурів. Які згодом непомітно переродилися на нелюдів.

Добродія Миколу, багаторічного депутата Верховної Ради, по-людськи зачіпає також усталена традиція, що її старанно дотримуються «верховні керманичі» зі світу юриспруденції. Вона полягає в тому, що більш-менш резонансна справа, герої/антигерої котрої походять з Одещини, має слухатись в обласному суді сусіднього регіону. Найчастіше – Миколаївського. І навпаки: адвокати підозрюваних у скоєнні тяжкого злочину жителів Прибужжя скеровують клопотання щодо слухання справи їхніх підзахисних в Одесі (рідше в Кіровограді). Мовляв, тільки це сприятиме повному, об’єктивному і безсторонньому судовому слідству.

У випадку з ґвалтівниками-вбивцями побоювання щодо можливого тиску на суд має певні підстави. Адвокати, найняті родичами трьох нелюдів, не гають часу, підказуючи батькам, як саме належить «працювати» зі свідками, котрі викликатимуться судом для надання «правдивих» показів на користь вбивць. Швидше за все, «основні сили» сторони захисту «вступлять у дію» вже безпосередньо в ході судового процесу.

Зауважу: іще однією традицією розглядів справ про згвалтування є задоволення клопотань будь-якої зі сторін процесу щодо закритості слухань. Хіба що Тетяна Суровицька, підтримана найнятими нею адвокатами, не заперечуватиме проти багатоденного вислуховування обивателями й журналістами усього того бруду, що виливатиметься з вуст підозрюваних, їхніх родичів та їхніх захисників на свою бідолашну доньку. Ймовірність такого надвисокого ступеню «гласності» не є великою.

ПЕРШІ ОРГВИСНОВКИ

Незграбну 23-річну дізнавачку з Центрального РВВС, яка вже з перших хвилин навдивовижу впевнено повела розслідування жорстокого вбивства хибним шляхом, за вказівкою начальника ГУ УМВС України в Миколаївській області усунули від подальшої роботи над справою.

Генпрокурор України Віктор Пшонка звільнив із займаних посад прокурора Центрального району Миколаєва та його заступника, оголосив догани прокурору міста і заступнику прокурора Миколаївської області. За те що нагляд за діями міліції у випадку з О. Макар здійснювали абияк. Про те, яку суму готівкою отримали на руки прокурори за відмову піддати гвалтівників арешту по закінченню 3-ї доби їх затримання міліціонерами, Пшонка ні слова не сказав.

... Отримавши інформацію про смерть Оксани Макар, прокуратура вмить перекваліфіковувала звинувачення проти Краснощока, Присяжнюка і Погосяна. Замість «замаху на вбивство» їм ставиться в провину «вбивство з особливою жорстокістю, вчинене групою осіб». Тепер їм загрожує від 12 до 15 років тюремного ув`язнення. Можливо, суд ухвалить рішення і про довічне.

Коментарі експертів

Голова підкомітету з міжнародно-правових питань гендерної політики комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Олена Бондаренко:

- В Україні, згідно з офіційними даними, тільки по причині побутового насильства гинуть щорічно понад тисячу жінок. Держава просто зобов`язана захистити жінку, її права. Випадок же з Оксаною Макар продемонстрував жахливий приклад безправ`я, байдужості. Та й те, що відбувається сьогодні - тортури проти екс-прем`єр-міністра на очах всього світу і Україні, це той самий страшний приклад, що з жінками так можна чинити і за це нічого не буде.

Глава правління Інформаційно-консультативного жіночого центру Олена Суслова:

- Сьогодні в Україні спостерігається явище феміциду, - системної практики знищення жінок. 20 років я займаюся цією темою; ще 2 роки тому я не могла собі уявити, що ми з вами будемо говорити про феміцид в Україну. І що ми будемо мати стільки фактів про це. Згвалтування, - це не просто згвалтування. Це згвалтування з рівнем високого цинізму. Є й економічне насильство, яке також є частиною феміциду. В Україні дівчаток виховують в боязні і покорі чоловікам. Тому не варто чекати від них, що вони скажуть «ні», коли вони захочуть сказати «ні».

Всі витрати по прощанню з безневинною жертвою покидьків узяла на себе голова парламентського комітету з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва. Мільйон гривень, пожертвуваний українцями та жителями інших країн на лікування Оксани, її матір має намір витратити на пам`ятник дочці і на оплату лікування Олександри Попової. Цю дівчину побили в тому ж Миколаєві і теж 10 березня. Олександра донині перебуває в комі ...

Олег БАЗАК