Головред «Кременчуцького телеграфу» заявляє про тиск на свободу слова

Головний редактор газети “Кременчуцький телеграф” Сергій Кулясов розцінює судовий позов проти свого ЗМІ на більш як 4,3 млн грн як згортання свободи слова.

Сергій Кулясов закликає журналістів широко висвітлювати судовий процес, який починається 6 квітня.

Про це йдеться у заяві С.Кулясова ДО ЗМІ, яку передано УНІАН.

За словами С.Кулясова, 3 квітня 2012 року до редакції газети «Кременчуцький ТелеграфЪ» надійшла повістка про виклик до Автозаводського районного суду на попереднє судове засідання, призначене на 10 годину 6 квітня.

Позивач вимагає стягнути на його користь 4 млн. 312 тис грн, які, на його думку, одержані в результаті порушення його авторських прав.

За словами С.Кулясова, позивачем є Олександр Хуторний, який є співзасновником підприємства “С-Крон”, яке випускало періодичну пресу до 2001 року. Як йдеться в заяві, не надаючи жодних доказів, позивач зазначає: «Я є автором творів: газети приватних оголошень «Приватна газета» та інформаційної газети «Телеграф», а засновником зазначених видань є зареєстроване мною приватне підприємство». Тобто, зазначає С.Кулясов, позивач намагається захистити своє «авторське право» на газети, які не є «твором» у розумінні Цивільного кодексу України та закону про авторське право і суміжні права. При цьому позивач не обґрунтовує, у чому ж саме полягає порушення його авторського права та замовчує правдиві факти, які свідчать про відсутність будь-якого порушення з боку відповідачів.

У матеріалах цивільної справи є заява про забезпечення позову, де позивач просить суд заборонити випуск газет, які мають в складі своєї назви найменування «Приватна газета» та «ТелеграфЪ».

С.Кулясов наголошує, що «всі ці події відбуваються саме перед початком виборчої кампанії до Верховної Ради України. Залишається незрозумілим, що заважало позивачу «захищати свої права» раніше – адже, за його словами, він знає про так зване «порушення» з 2001 року? І чому він розпочав це робити саме напередодні виборів? Все разом: надмірна сума відшкодування, залучення у якості відповідачів юридичних осіб, які здійснюють випуск газет, та вимоги припинити випуск газет та накласти арешт на майно відповідачів, свідчать про те, що метою позову є припинення виходу газет».

Редакція газети закликає журналістську спільноту широко висвітлювати даний судовий процес для забезпечення громадського контролю щодо недопущення порушення чинного законодавства України.

Довідка УНІАН. Газета “Кременчуцький ТелеграфЪ” – інформаційний тижневик, незалежне комерційне видання, яке з 1998 року послідовно висвітлює діяльність міської влади в м. Кременчуці (Полтавська обл.). Газета – член Асоціації видавців періодичної преси в Україні. Журналісти видання з 2001 року співпрацюють з освітніми програмами IREX, U-Media, USAID, проектом журналістських розслідувань в Україні SCOOP.