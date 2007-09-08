14 вересня в Сімферополі відкриють пам`ятник «жертвам ОУН-УПА»

14 вересня на площі Радянській у Сімферополі (Крим) планують відкрити пам`ятник радянським громадянам – «жертвам ОУН-УПА».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Леоніда ГРАЧА – першого секретаря Кримського республіканського комітету Компартії України, народного депутата Верховної Ради України 5-го скликання.

Пам`ятник встановлено на кошти, зібрані кримчанами й комуністами України. «Він стане данню пам`яті подвигу радянських людей, які перемогли фашизм», - зазначили в прес-службі Л.ГРАЧА. Крім того, пам`ятник, на думку ініціаторів його встановлення, стане символом опору спробам «виправдати посібників фашизму, затвердити націоналістичну ідеологію як державну, відмовитися від власної історії та культури заради можливості стати сателітом Вашингтона».

Відкриття пам`ятника супроводжуватиметься урочистим мітингом, на якому виступлять представники громадсько-політичних організацій України та Криму, люди, які боролися з фашистами та їхніми посібниками.

Як повідомляв УНІАН, Сімферопольська міська рада на своїй сесії виділила землю під встановлення пам`ятника.

Проти встановлення даного пам`ятника виступають кримські представники проукраїнських громадсько-політичних організацій.

Зараз на місці пам`ятника стоїть закладено камінь. Камінь було вкрадено у кримських комуністів. Члени КПУ, обурені тим, що сталося, привезли на площу глибу, розміри й вага якої в декілька разів перевищували перший варіант каменя. Потім камінь кілька разів було облито фарбою.