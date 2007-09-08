В Європі - близько 5 млн безробітних

В Європі налічується близько 4,6 мільйонів молодих безробітних (віком від 15 до 24 років).

Про це йдеться в спеціальному повідомленні Європейської Комісії, в якому висвітлено ситуацію з працевлаштуванням молоді в Європейському Союзі, повідомляє Представництво ЄК в Україні.

У деяких країнах ЄС без роботи нині перебувають близько однієї третини молодих людей. Принаймні один із шістьох молодих європейців завчасно залишає школу, що відбивається на якості їхньої освіти.

Водночас, стверджує Європейська Комісія, економіка ЄС потребує інтенсивнішого залучення молоді до життя суспільства, адже в Європі наявна тенденція до старіння населення.

"Ми маємо розв`язати парадоксальну ситуацію, яка нині існує в ЄС", - прокоментував подію європейський комісар з питань зайнятості, соціальних справ та рівних можливостей Владімір ШПІДЛА. "З одного боку, Європейському Союзові в певних секторах бракує робочої сили; з іншого - кількість безробітних молодих людей надто висока і вдвічі перевищує загальний рівень безробіття в ЄС", - додав комісар.

Для відповіді на нинішні виклики Європейська Комісія пропонує низку ініціатив. По-перше, на її думку, більше уваги слід приділити боротьбі із завчасним залишенням школи. По-друге, саме на молодь мають орієнтуватися нові стратегії "гнучкої захищеності", які підвищують рівень гнучкості ринку праці в ЄС, водночас гарантуючи право працівника на соціальний захист. По-третє, слід заохочувати професійну мобільність молоді; для цієї мети Єврокомісія започаткувала пілотну ініціативу "Твоя перша робота закордоном", спрямовану на полегшення пошуку роботи в іншій країні ЄС. Також Єврокомісія пропонує більшу увагу приділити залученню молоді в процес ухвалення рішень в ЄС, зокрема тих, що стосуються проблем молодих людей.

Нинішнє повідомлення Єврокомісії ґрунтується на тривалих консультаціях із Форумом європейської молоді. Воно стане основою майбутніх ініціатив європейських інституцій у цій сфері.