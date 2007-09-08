Безстрокова акція голодування мешканців м. Шостка Сумської області, які протестують проти тортурів і побиттів у місцевій міліції

Біля Генеральної прокуратури України (вул. Різницька, 13/15) триває безстрокова акція голодування мешканців м. Шостка Сумської області, які протестують проти тортурів і побиттів у шосткинській міліції. Матері дітей, засуджених за вбивства, заявляють, що зізнання з їхніх дітей місцеві міліціонери вибивали силою, і вимагають переглянути звинувачення. Якщо влада не зупинить акти насильства місцевих міліціонерів, жителі Шостки в знак протесту планують вчинити самоспалення. Тел. (097)931-68-69, (099)334-21-10.