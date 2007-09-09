Прес-конференція на тему: ”Свобода слова по-черкаськи. Губернатор Черкащини відібрав відеокамеру оператора телеканалу +АНТЕННА-ПЛЮС”

Проводиться акредитація на прес-конференцію на тему: "Свобода слова по-черкаськи. Губернатор Черкащини відібрав відеокамеру оператора телеканалу +АНТЕННА-ПЛЮС”, яка відбудеться 11 вересня о 13-30 ("Українські Новини", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх). Телефон: 494-31-65, e-mail: centre@ukranews.com