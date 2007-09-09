Мешканці гуртожитків об`єднаються в асоціацію

Сьогодні за сприяння Фонду державного майна буде створено Всеукраїнську громадську спілку захисту конституційних прав мешканців гуртожитків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України, голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК, яка ініціювала створення Спілки, наголошує, що це дозволить повернути житло сотням тисяч людей в Україні.

В Україні існує 883 гуртожитки, які в процесі приватизації ввійшли до статутних фондів підприємств. Мета створення Спілки – повернути ці гуртожитки їхнім мешканцям і дати можливість приватизувати їх.

В установчих зборах Спілки візьмуть участь близько 400 осіб – делегатів від мешканців гуртожитків з усієї України.

За інформацією Фонду державного майна, на сьогодні порушуються конституційні права на житло 1,5 млн. сімей. Це відбувається в першу чергу через те, що в Україні протягом 1993-1998 років було включено до статутних фондів господарських товариств та приватизовано у складі цілісних майнових комплексів сотні гуртожитків.

Загалом в нашій країні існують тисячі гуртожитків, які у процесі приватизації в 90-х роках увійшли до статутних фондів підприємств. Вартість гуртожитків включали до вартості цілісних майнових комплексів, тому що не існувало нормативних актів, які б передбачали обов‘язкову передачу житлового фонду до комунальної власності у разі приватизації державного підприємства. У результаті – сотні тисяч громадян фактично були позбавлені права на житло і викинуті новими власниками приватизованих підприємств на вулиці.

Сьогодні ця проблема набула загальнонаціонального масштабу. Про це свідчить величезна кількість звернень мешканців гуртожитків, які приходять на адресу Фонду державного майна, з проханням повернути їм їхні помешкання і, таким чином, дати право приватизувати ці кімнати.

Єдиний вихід у мешканців – звертатися до суду і відстоювати своє конституційне право на житло.

30 грудня 2005 року голова ФДМУ В.СЕМЕНЮК видала інструктивний лист Фонду, направлений всім регіональним відділенням, в якому доручила їм розглянути можливість визнання у судах позовів мешканців гуртожитків із подальшим виключенням вартості гуртожитків із статутних фондів та передачею їх у комунальну власність.

Крім того, голова ФДМУ наполягала, щоб органи приватизації терміново розглянули питання прийняття рішення про виключення гуртожитків із вартості статутних фондів товариств, де державі належить 100% акцій. І також доручила ініціювати загальні збори акціонерів для розгляду питання виключення гуртожитків із статутних фондів господарських товариств, де державі належить більше 25% акцій.

Завдяки цій роботі менше ніж за два роки вдалося виграти понад 150 справ, пов‘язаних із включенням гуртожитків у статутні фонди.