Американський посол стурбований щодо волевиявлення українських виборців

Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям ТЕЙЛОР стурбований нечіткою законодавчою урегульованістю процедури голосування вдома та участю у виборах громадян, які перетинають кордон.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Центральної виборчої комісії, про це він заявив на зустрічі з головою ЦВК Володимиром ШАПОВАЛОМ. У зустрічі також брав участь другий секретар Посольства США в Україні Кейтлін ТУРНАЖІОЛУ.

В.ТЕЙЛОР зазначив, що з інтересом стежить за перебігом виборчого процесу з проведення позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року, дав високу оцінку своєчасному здійсненню і належному організаційному рівню багатьох виборчих процедур, які виконані Комісією.

У той же час він висловив стурбованість тим, що окремі питання щодо забезпечення прав громадян на вільний вибір не можна вважати чітко відрегульованими. Зокрема це стосується можливості голосування за межами виборчої дільниці тих виборців, які тимчасово не можуть самостійно пересуватись.

В.ШАПОВАЛ відзначив стосовно порушеної проблеми, що законодавці саме щодо позачергових виборів внесли зміни, якими скасували необхідність подавати до дільничної комісії разом із заявою про голосування вдома медичний документ про стан здоров’я таких заявників. Комісія не може перевищити свої повноваження і творити норми закону. У її функціях – надати відповідні роз’яснення, і ЦВК це зробить, запевнив керівник Центрвиборчкому, але ці роз’яснення не замінять Закон. І саму проблему вони також не знімуть, оскільки можливість не надавати підтверджуючого документа щодо стану здоров’я може призвести до великої кількості подібних заяв, не завжди обгрунтованих, а дільничні комісії не зможуть відстежити всі випадки.

З цього приводу В.ТЕЙЛОР повідомив, що має намір дати публічну оцінку цій проблемі, привернути до неї увагу широкої міжнародної громадськості. На його думку, будь-які дії, котрі можуть перешкодити громадянам зробити свій вибір або ж спотворити такий вибір, маніпулюючи нормами законодавства, є неприпустимими і не сприяють демократизації суспільства.

Сторони також обговорили питання реалізації виборчих прав тими громадянами, які тимчасово виїхали за межі України і повертаються лише за кілька днів до дня голосування. Голова Центрвиборчкому зазначив, що досить складно буде поновити дані про себе у виборчих списках на дільницях тим виборцям, які повернулись на батьківщину за три і менше дні до дня голосування. Він сподівається, що розв’язати ці проблеми допоможе своєчасне рішення Конституційного Суду України, до якого звернувся Президент України з проханням дати оцінку конституційності зазначеної норми.