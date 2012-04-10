У Севастополі україномовних дітей переводять в інтернат для розумово відсталих

26 з 50 учнів, за словами начальника управління освіти Ірини Заєць, будуть переведені в інтернат № 4, в якому навчаються діти із затримкою психічного розвитку.

Як повідомляє «Новый регион», інтернат № 7 був створений в 1994 році на базі дитячого садка для дітей українських військовослужбовців. Спочатку в ньому навчалося 200 дітей. Зараз там 50 вихованців, це діти з малозабезпечених і багатодітних сімей (українські військові вважають за краще віддавати своїх дітей в загальноосвітні російські школи). Батьки стверджують, що управління освіти свідомо знижувало в останні роки кількість учнів, не приймаючи заяви на вступ.

Необхідність ліквідувати український інтернат чиновники мотивують невідповідністю його інфраструктури та матеріально-технічної бази. Там немає спортивного майданчика, спортзалу, приміщень для занять працею.

На базі ліквідованого інтернату буде відновлений дитячий садочок. Батьки, які не хочуть, щоб їхні діти навчалися в інтернаті № 4, за словами Заєць, можуть влаштувати їх в будь-яку школу міста.

Нечисленні проукраїнські організації Севастополя спокійно поставилися до розформування єдиного навчального закладу, де освіта велося державною мовою. Як заявив керівник місцевої «Просвіти» Володимир Проценко, він підтримує рішення управління освіти.

«Це правильно, тому що в дитячому саду школа не може бути. Моя дитина теж вчиться там. Фізкультури немає, уроків праці немає. Я перевожу його в четвертий інтернат. У нього тепер буде інша назва й інша спеціалізація. Навчання українською мовою збережеться», - сказав Проценко.