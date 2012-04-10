За образи в Інтернеті можна заробити 5 років в'язниці

В міліції розповіли, що за лайку в Інтернеті можна отримати до 15 діб або штраф, а якщо пишуть про загрози життю - за це вже світить кримінальна справа.

В міліції кажуть, що спеціально за сварками в Інтернеті не стежать. Якщо українці подають до суду один до одного за образи - покарання для них визначає суд, пояснив глава прес-служби МВС Володимир Поліщук.

«А ось якщо з`являються загрози життю людей - це вже кримінальна справа. Це міліція відслідковує », - говорить він.

Як пише "Сегодня", людину можуть покарати просто штрафом (до 119 гривень) або змусити принести публічні вибачення та виплатити компенсацію за моральну шкоду. Що ж до 15 діб, то таке покарання передбачено за дрібне хуліганство - у статті 173 адмінкодексу зазначено, що за нецензурщину можуть і заарештувати.

Правозахисники кажуть, що зараз образи в мережі замінюють вуличні сварки. Але лайка і на вулиці, і в мережі підпадає під адмінвідповідальність - за це штрафують.«А за образи на грунті національності, релігійних переконань, раси, статі, етнічного походження можна отримати обмеження свободи на строк до 5 років», - розповів юрист Михайло Ільяшев. - Нерідко судяться один з одним за образи відомі люди, але трапляються суди і між звичайними громадянами». За словами юристів, найчастіше суд стає на бік позивача.

Буквально недавно в Україні учасник одного із запорізьких чатів отримав 15 діб за те, що постійно нецензурно лаявся в мережі. Також нещодавно суд розбирався у сварці двох користувачів «ВКонтакте». Родичі неповнолітньої дівчинки відсудили у її кривдника 500 гривень за образливі висловлювання на адресу їх сім`ї.