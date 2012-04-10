На Банковій порахували, що в Україні 5400 різного роду місць несвободи

Найближчим часом Президент України Віктор Янукович внесе на розгляд Верховної Ради зміни щодо вдосконалення національного законодавства, яке стосується боротьби з катуваннями.

Про це радник Президента - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента Андрій Портнов заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє прес-служба глави держави.

«Минулого тижня ми провели остаточну нараду з послом Ради Європи в Україні, провели нараду з фахівцями в цій галузі (щодо національного превентивного механізму), і плануємо, що Президент України наприкінці квітня чи, можливо, на початку травня має запропонувати українському парламенту закон про внесення змін до законів, пов`язаних з боротьбою з катуваннями», - сказав А.Портнов.

За його словами, йдеться зокрема про зміни до закону про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, які передбачатимуть новий механізм контролю правозахисників за так званими місцями несвободи. «Це новий термін, який практично не застосовувався», - зазначив А.Портнов. «Ми говорили про місця позбавлення волі, маючи на увазі слідчі ізолятори та колонії. Сьогодні як місця несвободи можна класифікувати багато місць, де людина не може самостійно прийняти рішення про своє переміщення», - додав радник Президента. За його словами, це зокрема дитбудинки, школи-інтернати, психіатричні заклади для осіб похилого віку, дисциплінарні та штрафні батальйони, місця утримання нелегальних мігрантів - тобто установи, підпорядковані не лише органам МВС або пенітенціарній службі, а й іншим відомствам (Мінсоцполітики, МОЗ тощо).

Загалом, за оцінками правозахисників, в Україні близько 5400 різного роду місць несвободи, зазначив А.Портнов.

«В Україні буде створено новий механізм додаткового контролю не лише з боку прокуратури, а й правозахисників, які матимуть договірні відносини з Уповноваженим з прав людини. По всій території України має бути створений національний превентивний механізм додаткового контролю», - наголосив радник глави держави.

Він також зауважив, що розслідування резонансних злочинів, у тому числі пов`язаних з фактами катувань, є предметом постійної уваги Президента. «Ми зараз повністю моніторимо ці питання, Президент України одразу дає доручення по найбільш резонансним злочинам - вони всі ставляться на контроль», - сказав А.Портнов.