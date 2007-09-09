В Асоціації медіа-юристів можна отримати безкоштовну юрпідтримку

Дев’ять регіональних юридичних центрів Асоціації медіа-юристів та Координаційний центр у м. Києві надаватимуть консультації журналістам та неурядовим організаціям по всій Україні.

Як повідомляє civicua.org, в центрах можна отримати: усні або письмові юридичні консультації, в тому числі з антикорупційного законодавства, доступу до інформації, прав та обов’язків журналістів; допомогу у підготовці інформаційних запитів до урядових структур; висновок допублікаційної експертизи, щоб запобігти позовам про дифамацію; допомогу у складанні пояснень у разі претензій з боку посадових осіб або заперечень, якщо вони відмовляються надати вам інформацію.

Крім того, в Асоціації медіа-юристів можна отримати консультацію з технології проведення журналістського розслідування, яку надасть Інститут розвитку регіональної преси.

“Жанр журналістських розслідувань потребує надзвичайно довгої та кропіткої роботи, що для успішного проведення кампаній захисту громадянських прав, так само, як і для впливових журналістських розслідувань необхідна серйозна юридична підготовка та підтримка. Представники Центру мають знання у галузі медіа-права та надають якісні послуги із захисту медіа та громадських організацій”, - зазначають в асоціації.

До Координаційного юридичного центру можна звернутися зателефонувавши (044) 234- 23-57, 235-82-33 або електронною поштою mediapravo@mediapravo.org.ua.

Юридичні консультації надаються в рамках проекту "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні "Гідна Україна" (www.pace.org.uа), який реалізує компанія Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (АМР США) та Міжнародної корпорації «Виклики тисячоліття» (МСС).