Консультаційна зустріч ”Доступ молодих мігрантів і біженців до трудового життя” в Будапешті

15-16 жовтня 2007 р. у Будапешті проходитиме консультаційна зустріч "Доступ молодих мігрантів і біженців до трудового життя", організована спільно Комітетом мігрантів, біженців і населення ПАРЄ й Європейським міграційним комітетом.

Учасниками зустрічі стануть близько 40 осіб із числа:

- члени ПАРЄ;

- члени Європейського міграційного комітету;

- молоді мігранти та біженці, активні в асоціаціях, організаціях і суспільних програмах;

- дослідники й інші експерти;

- молодіжні та соціальні працівники;

- представники бізнесового сектору;

- представники національних, регіональних і місцевих влад;

- представники Міжнародних організацій, що працюють із РЄ;

- представники Секретаріату РЄ.

Кінцевий термін подання заявок на участь - 10 вересня 2007 р. Подання заявки на участь відбувається в режимі on-line на http://coe.opencontent.it. Для доступу до аплікаційної форми треба знайти посилання "Consultative Meeting on Access of Young Migrants and Refugees to Working Life". Також для доступу до заявки треба створити (або мати) власний акаунт.