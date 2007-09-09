Кримінальна відповідальність за невиконання рішень судів - безглузда

Встановлення кримінальної відповідальності за невиконання судових рішень – це безглузда ініціатива уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив адвокат, член Координаційної ради при Мін‘юсті по реформуванню системи безкоштовної правової допомоги Аркадій БУЩЕНКО, коментуючи пропозицію Міністерства юстиції України, схвалену урядом.

“З точки зору кримінального права достатньо сумнівною виглядає навіть відповідальність за втечу із в‘язниці, оскільки в`язниця і створена для того, щоб утримувати людей, які не хочуть там знаходитися. Думаю, що встановлення відповідальності – це перекладання проблеми з хворої голови на здорову. Є система примусового виконання рішень, яка дає можливість виконувати їх проти бажання зобов`язаної особи. Потрібно, щоб вона добре працювала, для цього потрібно багато попрацювати, у тому числі і Мін‘юсту”, - заявив А. БУЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Міністерство юстиції виступило з пропозицією ввести в Україні кримінальну відповідальність для фізичних осіб за умисне невиконання рішень судів. Відповідний проект закону, розроблений Міністерством юстиції, був схвалений під час засідання уряду.

За словами міністра юстиції О.ЛАВРИНОВИЧА, законодавча ініціатива уряду ґрунтується на необхідності кардинально змінити ставлення суспільства до проблеми невиконання судових рішень, оскільки щороку в Україні не виконується тисячі рішень судів.