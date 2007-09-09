Польщу критикують за небажання встановлення дня проти смертної кари
Заява ПАРЄ
Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Рене ван дер ЛІНДЕН розцінив як „неприйнятну” опозиційну позицію Польщі відносно впровадження Європейського дня проти смертної кари
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Бюро інформації Ради Європи в Україні.
„Займаючи таку позицію, польський уряд заважає іншим державам – членам Європейського Союзу подати чіткий сигнал всім країнам, які продовжують застосовувати смертну кару. Це ж стосується і 47 держав – членів Ради Європи – організації, яка відзначає десять років, відколи вона стала зоною, де смертна кара не застосовується”, - заявив Р. ван дер ЛІНДЕН.
“Застосування смертної кари є катуванням, нелюдським або таким, що принижує людську гідність, поводженням чи покаранням за змістом статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Прагнення негайно встановити мораторій на страти та скасувати смертну кару стали передумовою вступу до Ради Європи”, – зазначив Президент ПАРЄ.
П. ван дер ЛІНДЕН нагадав, що рік тому Ліга польських родин закликала знову ввести смертну кару, і ця ініціатива була відкрито підтримана президентом Республіки Польща Лехом КАЧИНСЬКИМ.
„ПАРЄ продовжуватиме пильно спостерігати за ситуацією у Польщі”, – сказав президент ПАРЄ.
19 червня Єврокомісія подала на розгляд Європейського Парламенту та Ради Міністрів ЄС пропозицію про щорічне проведення Дня проти смертної кари. Цей день Єврокомісія пропонує відзначати 10 жовтня.
З 1997 року на території 47-и країн-членів Ради Європи (зокрема 27-и країн-членів Європейського Союзу) не було зафіксовано жодного випадку застосування смертної кари. Скасування смертної кари є умовою вступу як до однієї, так і до іншої європейської організації.
Загалом у світі налічується 129 країн, які повністю чи частково скасували смертну кару, або не застосовують її протягом тривалого часу. Водночас протягом 2006 року в країнах, що не скасували це покарання, було страчено понад 1,5 тисячі людей; майже 4 тисячі осіб було засуджено до смертної кари.