Конференція з питань етики та прав людини в інформаційному суспільстві
18:22, 09 вересня 2007Права людини
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У Раді Європи 13–14 вересня цього року пройде конференція з питань етичного виміру інформаційного суспільства. Цей захід організований ЮНЕСКО та французькою Комісією у справах ЮНЕСКО. Учасники конференції розглянуть питання, пов’язані з етичними аспектами та дотриманням прав людини у галузі інформаційних технологій та зв’язку.
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